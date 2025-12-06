Sárkány Zalán Európa-bajnok 800 gyorson

(Cikkünk frissül.)

Sárkány Zalán aranyérmet nyert 800 méteres gyorsúszásban szombaton a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

A 22 éves magyar versenyző – aki csütörtökön 1500 méteren második volt – 7:26.84 perces eredménnyel, saját országos csúcsát tovább javítva csapott célba.

Ez a magyar csapat első aranyérme a lengyelországi kontinensviadalon. Eddig négy ezüst volt a „termés”, Sárkány mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó volt második.