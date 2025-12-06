ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Sárkány Zalán a férfi 800 méteres gyorsúszás elõfutamában a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 5-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Sárkány Zalán Európa-bajnok 800 gyorson

Infostart / MTI

Sárkány Zalán aranyérmet nyert a 800 méteres gyorsúszás szombati döntőjében a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

(Cikkünk frissül.)

Sárkány Zalán aranyérmet nyert 800 méteres gyorsúszásban szombaton a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

A 22 éves magyar versenyző – aki csütörtökön 1500 méteren második volt – 7:26.84 perces eredménnyel, saját országos csúcsát tovább javítva csapott célba.

Ez a magyar csapat első aranyérme a lengyelországi kontinensviadalon. Eddig négy ezüst volt a „termés”, Sárkány mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó volt második.

Sport

európa-bajnokság

aranyérem

gyorsúszás

sárkány zalán

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódott szombaton, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte. Az esemény a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrált.
 

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Orbán Balázs: egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Indiai nyomozók a jövő héten az Egyesült Államokba utaznak, hogy az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatallal (NTSB) közösen elemezzék az Air India júniusi, 241 halálos áldozatot követelő Boeing 787 Dreamliner-katasztrófájának eddig összegyűjtött adatait - tudósított a Bloomberg.

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.

