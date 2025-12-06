Nem elégszenek meg ennyivel, további aranyakat nyernének Los Angelesig a Márton ikrek

Az olimpiai bajnok Márton Viviana a 62, míg ikertestvére, Luana a 67 kilogrammos kategóriában nyert aranyérmet az egyenlítői-guineai Malabóban rendezett női tekvondó-világbajnokságon. Márton Luana októberben a férfimezőnyt is magába foglaló kínai vb-n is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, Viviana pedig második lett Vuhsziban. A sportág két magyar világklasszisa a Sport Forum Hungaryn adott interjút az InfoRádiónak.

Mindketten aranyéremmel tértek haza a női világbajnokságról. Mekkora ennek a sikernek az értéke?

Márton Viviana: Boldogok vagyunk, hogy a fő világbajnokság után Afrikából is jó eredményekkel jöttünk haza. Látszik, hogy jól csináltuk a dolgunkat, és bízunk benne, hogy ha így folytatjuk, akkor jönnek majd az újabb sikerek is.

Luana, ön mind a két világbajnokságon aranyérmes lett. Melyik mit jelent önnek?

Márton Luana: két évvel ezelőtt Bakuban nyertem az első világbajnoki aranyérmemet. Akkor sok tapasztalatot szereztem, és világossá vált, hogy képes vagyok arra, hogy bárkit legyőzzek. A mostani arany pedig a sok befektetett munka gyümölcse. Minden nap azért dolgozom, és azért csinálom ezt az egészet, mert ez az életem. Szerintem látszik a versenyeken, hogy erősen dolgozom, és most megmutattam újra, hogy megérdemlem a címet.

Viviana, szakmailag hogyan összegezné ezt az évet?

Márton Viviana: Fantasztikus volt, boldog és nagyon elégedett vagyok az eredményeimmel. Külön öröm számomra, hogy mindketten ilyen sikeresek voltunk idén. Fontos dolgokat vittünk véghez, és bízom benne, hogy ez így megy tovább a jövőben is. Szeretnénk tartani ezt a szintet, vagy akár még jobb eredményeket elérni.

Hogyan képzeljük el egy napjukat? Hogyan készülnek együtt? Kemények az egymás elleni csaták?

Márton Luana: Pihenés, tanulás, edzés – így telnek a napjaink. Az edzéseken mindig segítjük egymást Vivivel. Ha pedig becsúszik valamilyen hiba, szólunk egymásnak, megbeszéljük. Megpróbáljuk közösen kijavítani. A legprofibb edzők, szakemberek vesznek minket körül, legyen szó erőnléti edzőről, dietetikusról vagy pszichológusról. Suvi Mikkonen és Jesús Ramal a két fő edzőnk, nagyon odafigyelnek ránk. De az egész csapat nagyon profi. Minden nap nagyon koncentrálunk, és szász százalékot adunk bele a munkába. Örülünk, hogy ennek megvan az eredménye.

Viviana, mennyire kell vigyázniuk egymásra az edzéseken? Ilyenkor azért mégiscsak nagy erők csapnak össze, de gondolom, amennyire lehet, figyelnek a másik épségére.

Márton Viviana: Igen, vigyázni kell, de azért minden edzés nagyon kemény. Megkönnyíti a dolgunkat, hogy mindketten profik vagyunk. Ha nem ésszel csinálnánk, akkor annak lennének veszélyei. De erősen edzünk, odatesszük magunkat, megy keményen az adok-kapok.

Más edzőpartnerek szóba jöhetnek vagy egymással a legjobb, leghatékonyabb edzeni?

Márton Luana: Én mindig azt mondom, hogy a Vivi a legjobb és a legkeményebb edzőpartner nekem. Nincs a csapatban nála jobb vagy erősebb versenyző. Nekem az a legjobb, hogyha a Vivivel készülhetek.

Egyre népszerűbbek mindketten, és nemcsak sportkörökben, hanem a közösségi médiában is sokat nőtt az ismertségük az elmúlt időszakban. Mennyire tudtak felkészülni erre és hogyan tudják kezelni?

Márton Viviana: Szerintem jól kezeljük. Szerencsére mindketten élvezzük mindazt, ami együtt jár az ismertséggel. Szeretjük és örülünk neki, amikor odajönnek hozzánk az emberek, és gratulálnak nekünk. Nagyon sokan támogatnak, nem gondoltuk volna, hogy ennyi szeretet kapunk az emberekről. Nagyon jólesik.

Ennek az olimpiai ciklusnak eltelt az első harmada, és idén tekvondóban már nem rendeznek fontos versenyt. Melyek a legfőbb célok Los Angelesig?

Márton Luana: az a legfontosabb, hogy Vivivel kijussunk az olimpiára, és ha ez megvan, akkor aranyat szeretnénk nyerni mindketten Los Angelesben. A ranglistapontokat kétévente lenullázák, így jövő május-júniusban újraindul a pontgyűjtés. A 2028-as olimpia előtt lesznek Európa-bajnokságok, világbajnokságok, amelyeken szeretnénk minél jobban szerepelni, hiszen az ezeken a versenyeken elért eredmények is sokat fognak számítani a kvalifikáció szempontjából.

Viviana, arany a női és a hagyományos világbajnokságon, valamint olimpiai címvédés a cél, ugye?

Márton Viviana: Igen, pontosan. Megpróbálom megvédeni az olimpiai címemet, előtte pedig a vb-ken szeretnék aranyakat nyerni.