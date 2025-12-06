Szoboszlai ismét betalált, de ez csak a döntetlen volt elég – nézze meg a magyar kiválóság gólját

A gól nélküli első félidőt követően a francia Hugo Ekitike két perc alatt duplázott, de a hazaiak a játékrész közepén szintén két perc alatt egyenlítettek. Előbb Dominic Calvert-Lewin büntetőből szépített, majd Anton Stach is betalált.

A bajnoki címvédő újítani tudott, és a magyar válogatott csapatkapitánya a 80. percben közelről a jobb alsó sarokba rúgta a labdát, de a győzelem elmaradt, mert a japán Tanaka Ao a 96. percben egy szöglet után egyenlített.

A Liverpool sorozatban a harmadik bajnokiján maradt veretlen, de ezek közül csak egyet nyert meg, és nyolcadik a tabellán.