2025. december 6. szombat Miklós
Kurucz-Gurisatti Gréta, az FTC játékosa a BENU nõi vízilabda Magyar Kupa döntõjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Dunaújváros mérkõzésén a Szõnyi úti Laky Károly Uszodában 2025. december 6-án. A döntõt a Ferencváros nyerte - története során másodszor -, miután 19-8-ra legyõzte a Dunaújvárost.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ortiz és Keszthelyi vezérletével hódította el a kupát a Ferencváros

Infostart / MTI

A Ferencváros nyerte – története során másodszor – a BENU női vízilabda Magyar Kupát, mivel a szombati döntőben 11 góllal legyőzte a Dunaújvárost.

A budapesti Laky Károly Uszodában rendezett négyes döntőben a bajnoki alapszakaszban veretlenül első Ferencváros számított favoritnak, és ezt alátámasztva pénteken, az elődöntőben legyőzte a címvédő UVSE-t.

A fináléban Keszthelyi révén szerzett vezetést az FTC, de aztán kimaradtak a helyzetek, így sokáig nem változott az eredmény. Ebben az időszakban a Dunaújváros ötmétereshez jutott, Garda lövését azonban Neszmély védte. A túloldalon viszont Ortiz élt a hasonló lehetőséggel. Nem sokkal később Milicevic távoli bombával csökkentette a különbséget, majd az első szakaszt Vályi lövése zárta le.

A második negyedben ellépett ellenfelétől a Ferencváros, Keszthelyi előbb ötméteresből volt eredményes, majd egy látványos lövéssel vette be a Dunaújváros kapuját, Ortiz, ugyancsak elemében volt, három gólt szerzett, melyből egy született büntetőből és Gurisatti is betalált. A túloldalon Sümegi és Borsi tudott eredményesen lezárni egy-egy támadást.

A harmadik nyolc percben sem változott a mérkőzés képe, nagy fölényben volt az önbizalommal játszó Ferencváros. Szilágyi kétszer, Leimeter és Szalkai egyszer-egyszer vette be az ellenfél kapuját, utóbbi nagyon messziről lőtte ki a bal felső sarkot. Közben Neszmély újabb ötméterest védett, végül pedig Mahieu faragott a tízgólosra nőtt hátrányból.

Az utolsó szakaszban is potyogtak a gólok, ferencvárosi oldalon Vályi kétszer, Farkas, Leimeter, Keszthelyi és Gurisatti egyszer-egyszer volt eredményes, míg a másik oldalon Effroszini, Milicevic, Szabó és Sümegi lövése talált utat a kapuba.

A mezőnyből Keszthelyi és Ortiz emelkedett ki négy-négy találattal.

A Ferencváros 2022 után hódította el ismét a kupát.

döntő:

  • FTC-Telekom Waterpolo–Dunaújváros 19–8 (3–1, 6–2, 4–1, 6–4)

(korábban) bronzmérkőzés:

  • UVSE–BVSC-Manna ABC 14–11 (2–1, 6–4, 2–4, 4–2)

2025. december 6. 19:47
