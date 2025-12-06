ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 6. szombat
Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Egy gól döntött Debrecenben

Infostart / MTI

A legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia egygólos győzelmet aratott a második helyen álló Debrecen vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának második szombati mérkőzésén.

Hatalmas felcsúti helyzettel indult a találkozó, a saját térfeléről kiugró Lukács vezethette a labdát a debreceni kapusra, azonban a válogatott csatár centikkel a bal sarok mellé helyezett. Ezt követően is a vendégek futballoztak veszélyesebben, de negyedóra elteltével a Debrecen is lendületesebbé vált. Mezőnyben hiába vált kiegyenlítetté a találkozó, ziccerei továbbra is csak a Puskás Akadémiának voltak. Nagy Zsolt az első lehetőségét még kihagyta, másodjára viszont már nem hibázott Lukácséhoz hasonló szituációban. Közvetlenül a szünet előtt Nagy Zsolt meg is duplázhatta volna csapata előnyét, de közelről a debreceni kapusba lőtt, így a hazaiak örülhettek, hogy csak minimális hátránnyal voltak pihenőre.

Térfélcserét követően teljesen más mentalitásban futottak ki a pályára a hajdúságiak, akik beszorították az ellenfelüket. A feszültté váló légkörben sorra érkeztek a beadások, a szögletek Szappanos kapuja elé, de a felcsúti védelem állta a rohamokat. Húsz perc elteltével tudta stabilizálni játékát a vendég együttes, amely így biztosan őrizte minimális előnyét, sőt, egy szöglet után közel járt ahhoz, hogy végleg eldöntse a három pont sorsát. A piros-fehéreknek a hajrában sem sikerült újítaniuk, így nem tudták visszavenni az éllovas pozíciót a címvédő Ferencvárostól.

