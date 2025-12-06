ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hold és a Naprendszer nagy bolygóinak, a Jupiternek és a Vénusznak az együttállása.
Nyitókép: Getty Images/ hakarin Wattanamongkol

Rendhagyó égi jelenségre készülhetünk

Infostart

Vasárnap este megéri majd pásztázni az égboltot, mivel látványos együttállást figyelhetünk meg a Hold és a Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter között.

A páros kevéssel 19 óra előtt fog feltűnni a keleti-északkeleti horizont fölött, ekkor látszólagos távolságuk három foknál is kisebb lesz – írta meg az Időkép.

Az éjszaka előrehaladtával ez a távolság ugyan nő, de nem jelentősen.

Este nyolc óra körül a Holdtól jobbra ragyog majd a Jupiter. A Hold megvilágítottsága 88 százalékos lesz, fénye azonban nem fogja elnyomni a mellette tündöklő Jupitert. Az együttállás egész éjszaka megfigyelhető marad – feltéve, hogy az időjárás is kedvezően alakul.

A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnap este sok felhő gyülekezhet Magyarország fölött, később pedig egyre többfelé képződhet pára és köd. Lesznek azonban olyan térségek, ahol a késő esti órákban tisztább marad a levegő, a felhőzet pedig időnként elvékonyodik vagy felszakadozik. Az ország ezen részein jó eséllyel megpillantható lesz az égi páros.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Tudomány    Rendhagyó égi jelenségre készülhetünk

csillagászat

naprendszer

jupiter

hold

együttállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik
videó

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik
A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódott szombaton, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte. Az esemény a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrált.
 

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Orbán Balázs: egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

Varga G. Gábor: még egy olyat, mint az azerbajdzsáni repülőgép szerencsétlensége volt, nem engedhet meg magának a légi közlekedés

Varga G. Gábor: még egy olyat, mint az azerbajdzsáni repülőgép szerencsétlensége volt, nem engedhet meg magának a légi közlekedés

Az orosz-ukrán háború az elmúlt három és fél évben jóformán az egész világon megváltoztatta a légi közlekedést, hiszen Ukrajna felett tilos civil gépekkel repülni, Oroszország légterét pedig a kölcsönös szankciók miatt számos légitársaság nem használhatja. Ez mindent átalakított: az útvonalakat, a menetrendeket és az árakat is.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezeket a fegyvereket látod minden filmben és játékban, de az igazság megdöbbentő

Ezeket a fegyvereket látod minden filmben és játékban, de az igazság megdöbbentő

A hollywoodi akciófilmek és a videojátékok egészen kiváló reklámfelületek, nincs ez másképp akkor sem, ha kézifegyverekről van szó. Egy Kalasnyikovot, vagy egy M16-os gépkarabélyt ránézésre már lassan mindenki felismer, de ezek évtizedes múltra visszatekintő, a világ majd minden régiójában előkerülő, sokat bizonyított eszközök. Velük szemben viszont ott van rengeteg olyan fegyver is, amit a képernyők előtt ülve ugyanúgy azonnal kiszúrunk: azt hinnénk, az igazi elit kommandósok csodafegyvereit látjuk, pedig a valóságban néha még a prototípus fázisán sem igazán jutottak túl. Ezekből a médiában felülreprezentált fegyverekből szedtük most össze párat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton

Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton

Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 07:42
Nagy meglepetéseket is tartogatott a Google idei keresési összefoglalója
2025. december 6. 07:24
Készítettek az ISS-en egy extralátványos felvételt a bolygónkról – itt megnézheti
×
×
×
×