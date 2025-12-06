ARÉNA - PODCASTOK
2024. július 20-án Maturinban készített kép María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetõrõl, aki 2025. október 10-én megkapta az idei Nobel-békedíjat.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Henry Chirinos

Súlyos kockázatot vállal a Nobel-békedíj idei győztese

Infostart / MTI

Megerősítette María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy jövő héten személyesen veszi át Oslóban az októberben neki odaítélt Nobel-békedíjat – közölte szombaton Kristian Berg Harpviken, a Norvég Nobel Intézet igazgatója.

Biztonsági okokból nem mondhatnak el többet arról, hogy mikor és hogyan érkezik majd a kitüntetett a norvég fővárosba – tette hozzá az igazgató.

Machado az indoklás szerint azért érdemelte ki a Nobel-békedíjat, mert „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”. A díjat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban.

Machado részvételét azért övezi bizonytalanság, mert a politikusnak bujkálnia kell a hatóságok elől Venezuelában. Az 58 éves ellenzéki vezető szerint élete veszélyben lenne, ha megtalálnák a hatóságok.

A venezuelai ügyészség novemberben közölte, hogy amennyiben Machado elhagyja az országot, miközben számos vizsgálat folyik ellene, „szökevénynek” fogják tekinteni.

Előfordulhat, hogy Oslóból való hazatérésekor nem engedik belépni az országba, vagy letartóztatják.

Kedden az NRK norvég állami műsorszolgáltató interjút sugárzott a Nobel-békedíj kitüntetettjével, aki a beszélgetésben üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hetekben egyre nagyobb nyomást gyakorolt Nicolás Maduro venezuelai elnökre a Karib-térségben megerősített amerikai katonai jelenléttel és nyilatkozataival.

