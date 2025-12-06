ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat
Interaktív térképen a nagy háború magyarországi titkai – bárki böngészheti

Infostart / MTI

Elkészült és online elérhetővé vált a Magyarország katonai birtokbavétele 1944–1945 című, települési szintű, komplex háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár közös munkájának eredménye.

A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása szerint feltárták és egy átfogó adatbázisban egyesítették a levéltárakban őrzött forrásokat, adatokat a második világháború idején Magyarország területén zajlott hadműveletekről, aminek köszönhetően a felhasználók, a kutatók minden korábbinál jobb képet kaphatnak a sorsfordító történelmi évek hadi eseményeiről.

Emlékeztettek rá: Magyarország 1944-1945. évi katonai birtokbavétele, az akkor lezajlott harccselekmények tragikus és egyben kiemelten fontos időszakot jelentenek, ám a (had)történelmi kutatás adós maradt az ország mai területén található 3155 település egységes szempontok alapján összegyűjtött háborús adataival.

A legtöbb település esetében hiányzott egyebek mellett a katonai birtokbavétel(ek) időpontja(i), az ottani harccselekményeket megvívó katonai alakulatok pontos meghatározása, a harcok jellege és időtartama, a katonai és polgári áldozatok száma és személyazonossága, a település ingó- és ingatlan vagyonában keletkezett háborús károk.

Az adatbázis segítségével most 117 ezer család ismerheti meg felmenői háborús áldozatvállalásának körülményeit, 3155 település lakossága tájékozódhat lakókörnyezete háborúban elszenvedett veszteségeiről, informálódhat a harcokról és a kiállt megpróbáltatásokról, mindezt a technika nyújtotta lehetőségek kihasználásával.

Az adatokat a legmodernebb adatvizualizációval és interaktív módon tették közzé, úgy, hogy a történelmi hitelesség nem sérült. Olyan interaktív térkép készülhetett el, ahol a hadszínterek koordinátáira, a hadműveletek dátumaira, a szembenálló felekre és az áldozatokra (a polgári áldozatokra is) vonatkozó információikat együtt is meg lehet találni. Az így rekonstruált és térképen ábrázolt események ugyanakkor kronologikusan is megjeleníthetők egy idővonal segítségével. A program során egy 1941. évi térképet használtak fel, amely Magyarországot az akkori településekkel ábrázolja, amely azonban már 3D-ben mutatja a domborzati viszonyokat.

A felület kereső funkciójának segítségével egy adott település második világháborús érintettsége könnyedén leszűrhető, de lehetőség van arra is, hogy a teljes magyarországi harccselekményt áttekintsék az érdeklődők, és „vizualizálják” a front mozgását.

