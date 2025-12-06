ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának kecskeméti állomásán 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Tisza Párt készen áll a kormányzásra, megvan a program, a csapat, 128 nap van hátra, mindenkire szükség lesz – utalt a közelgő választásra a párt elnöke szombaton, országjárásuk kecskeméti állomásán.

Magyar Péter többek között azt mondta, hogy igaza van Orbán Viktor – szavai szerint leköszönő – miniszterelnöknek: a magyar történelmet nem Brüsszelben írják, de nem is Moszkvában, nem is Washingtonban, hanem itt a magyar utcákon és tereken.

Hozzátette: 128 nap múlva „lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat és építünk egy működő, emberséges, európai és szabad Magyarországot”.

Azt mondta, hogy hazánk tizenöt év alatt az Európai Unió legszegényebb és egyben legkorruptabb országává vált. „Orbán terve sikerült: a nem működő, kizsigerelt, szegény ország és a végtelen pénzlopás" - fogalmazott. A terv egy dologgal nem számolt, hogy 2024–2025–2026 környékén a magyarok összefognak és azt mondják, hogy „eddig és ne tovább … és kiállnak a hazájukért” – fűzte hozzá.

Magyar Péter úgy folytatta, hogy a pártjuk készen áll a kormányzásra:

megvan a politikai közösségük 50 ezer önkéntessel, Tisza-sziget taggal. Továbbá megvan a működő és emberséges Magyarország programja, illetve a jelöltjeik is.

Bejelentette egyben, hogy a jövő héten „kétnapos elvonulást” tartanak a Tisza Párt leendő országgyűlési képviselőivel Balatonfüreden. Mint mondta: a tanácskozás egy részét közvetítik, vázolják majd, hogy mik a legfontosabb első lépései a leendő „Tisza-kormánynak”.

Ezt követően ismertette is a program néhány pontját, köztük szerepelt például a jelentős személyi jövedelemadó csökkentés 2 millió 200 ezer ember számára, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfakulcsának 27-ról 5 százalékra csökkentése, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, a vagyonadó bevezetése az egymilliárd forint feletti vagyonokra. Továbbá jelentős mértékű, valós nyugdíjemelést ígért, illetve hogy megduplázzák a családi pótlékot és az öregségi járadékot. Ezen kívül 700 ezer családnak 100 ezer forintos beiskolázási támogatást adnak már 2026 augusztusától - tette hozzá.

A program felsorolt elemei közt szerepelt továbbá, hogy évente minimum 500 milliárd forinttal többet költenek majd az állami egészségügyre, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint létrehozzák a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt. Bevezetik továbbá terveik szerint a teljes vagyonelkobzást akkor, ha akár csak egy forint közpénz is érintett egy bűncselekményben - mondta.

A Tisza-kormány haladéktalanul hazahozza a magyar embereknek járó 8 ezer milliárd forintot, „fejenként” 800 ezer forintos uniós forrást, amivel beindítják a magyar gazdaságot, fejlesztik az állami egészségügyet, az oktatást, az utakat, megmentik a MÁV-ot, támogatják a kis-és középvállalkozásokat, a magyar gazdákat - sorolta a pártelnök.

Szavai szerint a Fidesz vereségre készül, „nem is kicsire”.

Magyar Péter végül a színpadra szólította a Tisza párt Bács-Kiskun „megyei” – erre javította ki a pártelnök a vármegye szót – képviselőjelöltjeit.

