Meccsnézés közben jött a gyilkos robbanás, sokan életüket vesztették az életüket a teázóban

Infostart / MTI

Légicsapás ért egy teázót Mianmar északnyugati részén, a helyi hatóságok szombati közlése szerint legkevesebb húsz ember meghalt, és további harmincan megsebesültek.

A legfiatalabb áldozat ötéves volt, a legidősebb 77. A hatóságok arra számítanak, hogy a halálos áldozatok száma még növekedhet.

A kormányzó junta hajtotta végre a csapást Tabayin városban péntek este. Szemtanúk szerint két bombát dobtak le közvetlenül a teázó épületére, ahol sok ember gyűlt össze éppen, hogy együtt nézzék a mianmari női labdarúgó-válogatott egy mérkőzésének ismétlését.

A légicsapás hátteréről egyelőre nem tudni részleteket, a hadsereg hivatalosan nem közölt semmit az esettel kapcsolatban.

Mianmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A junta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadócsoportok ellen, a támadásoknak gyakran civilek is áldozatul esnek.

