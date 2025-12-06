ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Emmanuel Macron francia elnök a párizsi államfõi rezidencián, az Elysée-palotában folytatott megbeszélésük utáni sajtóértekezlet végén, 2025. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Christophe Ena

Jön a Macron–Zelenszkij–Starmer–Merz csúcs

Infostart

Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, a megbeszélés témája Washingtonnak az ukrajnai háború lezárását célzó közvetítői tevékenysége lesz – jelentette be a francia államfő.

„Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra” – szögezte le Macron az X-en.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy „továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére”, szerinte ugyanis Moszkva „nem keresi a békét”.

Bejegyzésében egyúttal „a lehető legnagyobb határozottsággal” elítélte az éjszakai orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.

Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, „amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti”.

Macron – aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban – megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és „az utolsó szót Ukrajna mondja ki”.

