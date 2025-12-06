Jön a Macron–Zelenszkij–Starmer–Merz csúcs

„Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra” – szögezte le Macron az X-en.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy „továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére”, szerinte ugyanis Moszkva „nem keresi a békét”.

Bejegyzésében egyúttal „a lehető legnagyobb határozottsággal” elítélte az éjszakai orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.

Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, „amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti”.

Macron – aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban – megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és „az utolsó szót Ukrajna mondja ki”.