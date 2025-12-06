Szakíró Max Verstappen új csapattársáról: ha nem alkalmazkodik jól, az elődei sorsára jut

Véglegessé vált a 2026-os Forma–1-es világbajnokság mezőnye, miután a Red Bull bejelentette, hogy Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa az osztrák csapatnál. Ez azt jelenti, hogy Cunoda Juki nem lesz ott a jövő évi rajtrácson, míg a Red Bull testvércsapatánál, a Racing Bullsnál Arvid Lindblad kap lehetőséget Liam Lawson mellett a következő idénytől.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, tulajdonképpen már most ki lehet jelenteni, hogy jövőre Arvid Lindblad, a Red Bull „üdvöskéje” lesz a legjobb újonc, mivel mindenki más ismert arc lesz a Forma–1-es mezőnyben. A Cadillac 2026-ban debütál az elitkategóriában, de Sergio Pérez és Valtteri Bottas személyében két tapasztalt pilótájuk lesz majd, akik futamgyőzelmeket is fel tudnak mutatni a korábbi időszakokból.

Vámosi Péter szerint abból a szempontból „mindenképpen izgalmas” lesz a jövő évi vb-sorozat, hogy a csapatok és a pilóták teljesen más filozófia alapján épített autókkal fognak versenyezni „sokkal több elektronikát és elektromosságot tartalmazó motorokkal”. Olyan helyzet áll elő az F1-ben, mint amikor újrakeverik a paklit egy kártyajáték során. Szakmai berkekben ugyanakkor már elég régóta azt hangoztatják, hogy a 2014-es szezonhoz hasonlóan ismét nagyon jól fog teljesíteni a Mercedes motor, ami azoknak a csapatoknak jelenthet nagy előnyt, amelyek ezt az erőforrását fogják használni 2026-tól. A szakíró úgy véli, főleg a szezon elején lehetnek nagyon szembetűnőek a különbségek.

A Red Bull bejelentése alapján Cunoda Jukinak nem maradt versenyülés a 2026-os idényre. A japán versenyző jövőre az energiaitalosok teszt- és tartalék versenyzője lesz. Vámosi Péter szerint teljesen logikus döntés született, az eredményei alapján nem meglepő, hogy nem lesz tagja jövőre az F1-es mezőnynek. Úgy véli, az eddigi pályafutását nézve, döcögősen alakult a karrierje, nagyon nehezen és lassan érkezett meg a Forma–1-be, és szerinte ehhez képest „meglepően nagy türelemről tettek tanúbizonyságot” vele kapcsolatban a Red Bullnál.

Emlékeztetett, hogy Cunoda Juki idén márciusban Liam Lawsont váltotta a Red Bullnál, és ez a döntés kicsit be is árazta az osztrák csapat utánpótlásprogramját, ami úgy tűnik, hogy „ideglenesen kihalt”, mert egyszerűen nem volt kihez nyúlni, így jobb híján a japán versenyzőre esett a választás. Az energiaitalosok talán abban reménykedtek, hogy Cunoda Juki még fog fejlődni, és ehhez megkapta a technikai támogatást is. A motorsportol.hu főszerkesztője felidézte, hogy annak idején a faenzai főhadiszállásra rendelték a japánt Angliából, ahol a testvércsapat, a Racing Bulls székhelye van, mégpedig azért, hogy jobban rálássanak arra, mit hogyan csinál. Nos,

a kezdetekben is látszódott, hogy sok problémája van Cunoda Jukinak, akinek a beilleszkedése sem volt zökkenőmentes, a folytatásban pedig egyszerűen nem tudta hozni a jó eredményeket, illetve a jó helyezéseket.

Vámosi Péter anno arra számított, hogy Cunoda Juki a Honda támogatottjaként inkább az Aston Martinhoz kerül, ehhez képest a Red Bull magánál tartotta, tartalékpilótaként foglalkoztatta, illetve a fiókcsapathoz küldte, mielőtt Max Verstappen csapattársa lett. Úgy véli, „neki már nincs visszaút a Forma–1-be”.

Úgy jár-e Hadjar is, mint Pérez, Lawson vagy Cunoda?

A helyét a francia Isack Hadjar veszi át, akivel kapcsolatban a szakíró megjegyezte: nem lesz könnyű a helyzete, mert Max Verstappen mellett érvényesülni szinte lehetetlen vállalkozás. Azt gondolja, olyan ez a helyzet, mint amikor annak idején valakit oda kellett tenni Ayrton Senna mellé, hiszen a brazil legenda renoméja nagyon egyértelmű volt, az ő csapattársaként nehéz volt kitűnni, illetve a harmonikus kapcsolatok sem voltak igazán jellemzőek. Vámosi Péter emlékei szerint egyedül Gerhard Bergerrel jött ki jól Ayrton Senna a csapattársai közül. Mások általában „kikaptak” a brazil világsztártól a házon belüli versenyben, és a legtöbbször „lógó orral távoztak”, köztük olyan kiváló pilóták is, mint például Alain Prost.

Ayrton Sennához hasonlóan a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Max Verstappen is kivételezett helyzetben van, de a szakíró szerint ez azért nem jelenti azt, hogy a holland autóját „180 százalékosan ellenőrzik, a többiek pedig csak olyat kapnak, hogy akkor »tessék, neked jó lesz ez is«, nem lesz fejlesztés”.

Vámosi Péter elmondta: az elmúlt évek sikerei és a közös munka alapján teljesen egyértelmű, hogy a Red Bull Max Verstappen kívánságainak megfelelően alakítja ki bármelyik évi konstrukciót. Ha ehhez az éppen aktuális csapattárs tud alkalmazkodni, és fel tudja venni ugyanezt a vezetési stílust, akkor minden fél jól jár. Ellenkező esetben az történik, mint az utóbbi években, vagyis egymást váltják a második számú Red Bull-pilóták Max Verstappen árnyékában. Már hosszú ideje az tapasztalható, hogy a csapattársak nem képesek tartani azt a tempót, amit a holland pilóta diktál, a legközelebb ehhez annak idején Daniel Ricciardo volt.