Szakértő: feje tetejére állt Bernie Sanders esélyessége

A szuperkedd az elnökjelölt-előválasztási időszak talán legfontosabb napja, ekkor szavaznak arról 14 amerikai állam és egy tengeren túli terület - ezúttal demokrata - polgárai, hogy kit szeretnének saját pártjuk elnökjelöltjének. Többek között a legnépesebb, így legtöbb delegáltat adó Kalifornia is e napon választott.

"Nagyon nagyot ugrott most Biden jelöltsége. Két héttel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy megverték Iowában, New Hampshire-ben, és jön Bernie Sanders, de az ő népszerűségének megállítására történő erőfeszítések kezdenek kifulladni, na most az egész a feje tetejére állt, mérsékelt jelöltek léptek vissza Joe Biden volt alelnök javára, ami felborította a korábbi narratívát. Az egyik kedvenc tanulságom az amerikai politikából, hogy néha érdemes egy-két hétre félretenni a híreket, nem először történik ugyanis, hogy amiről pár hete mindenki beszélt, az már érvényét vesztette" - összegzett az InfoRádióban Pálmai Zsolt, az Antall József Tudásközpont szakértője.

A legnagyobb meglepetés szerinte mindenképpen a második legnagyobb állam, Texas,

ahol Sanderst tartották esélyesnek, de most nagyon nagy a számolgatás.

Összességében nézve a delegáltak szerinti állás ebben a pillanatban 399-322 Joe Biden javára Bernie Sandersszel szemben, de körülbelül 1900 szavazat kell majd ahhoz, hogy valakinek egyértelmű többsége legyen (összesen több mint 3800 delegált van). Messze tehát még a vége, ráadásul fontos lesz, hogy a többi, adott államban a 15 százalékot átlépő jelölt kinek a javára lép vissza. Néhány helyen Michael Bloomberg is elérte a 15 százalékot, őt egyértelműen a mérsékelt demokrata szárnyhoz sorolják. "Michael Bloomberg jelenleg egyértelműen Joe Bidentől vesz el szavazatokat" - mutatott rá a szakértő.

Pálmai Zsolt szerint a legfontosabb kérdés az, hogy Donald Trump ellen melyiküknek lehet majd esélye, Sandersnek vagy Bidennek.

"Nem az általános országos felméréseket kell nézni ilyenkor, hanem az elektori matematikát, mivel nem egyszerű többséggel választják az elnököt, hanem az egyes államok népességének arányában elosztott delegáltak száma fog dönteni. Legutóbb ezért fordulhatott elő, hogy Hillary Clinton körülbelül 3 millióval kapott több szavazatot, mint Trump, mégis vesztett, mivel Donald Trump szűken, mintegy 77 ezer szavazattal, de elvitte három kulcsállam (Michigan, Wisconsinban és Pennsylvaniában) elektori matematikáját maga felé. Ezért ezeket, valamint még Floridát és Texast érdemes nézni abban a tekintetben, hogy hogy állnak a jelöltek. Épp olyan államokról van szó, amelyekben jelenleg mind Biden, mind Sanders népszerűbb Trumpnál" - húzta alá a szakértő, aki szerint a választások novemberben lesznek, "az igazi offenzíva még nem indult meg".

Pálmai Zsolt mindent egybevetve

nem ért egyet azokkal a hangokkal, amelyek szerint ez a demokrata jelölti mezőny gyenge és esélytelen Trumppal szemben.

"A jelenlegi felmérések szerint abszolút nyitottak az emberek a kulcsállamokban arra, hogy átvigyék a matematikát a demokraták javára" - tette hozzá.

Azt még elmondta, hogy minél szorosabb lesz a Biden és Sanders közötti verseny, az annál rosszabbat is tehet a demokratáknak rövid távon.

A teljes interjút alább meghallgathatják.

