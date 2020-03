Amerikai előválasztás: újabb kieső, újabb fordulat

Elizabeth Warren egy kedd reggeli stábgyűlésen bejelentette, hogy visszalép a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemből - értesült a CNN egy, a massachusettsi szenátor terveit ismerő forrástól, aki szerint a kedvezőtlen szuperkeddi eredmények nyomán született meg a döntés. Nem sikerült ugyanis nyernie Massachusettsben - csak harmadik lett Joe Biden és Bernie Sanders mögött -, és a kulcsfontosságú államokban is alulteljesített. Warren visszalépéséről számolt be a The New York Times is.

Elemzők számítottak a washingtoni korrupció visszaszorítását a központba helyező politikus visszalépésére, a kérdés inkább az volt, melyik jelölt javára történik meg.

Michael Bloomberg volt New York-i polgármester szerdán szállt ki a versenyből, ő Joe Bident támogatja. Ugyanígy nyilatkozott két korábbi visszalépő, a minnesotai szenátor Amy Klobuchar, és a volt indianai polgármester Pete Buttigieg.

Warren egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy kit támogat a továbbiakban, ami pedig nagy kérdés, ugyanis korábban élesen bírálta a volt alelnököt, és a mostani kampány beindulásáig Bernie Sanders barátjaként a szövetségesének számított. Sanders közölte, hogy beszélt szerdán Warrennel, de ennél többet nem árult el.

Elemzők a demokrata viadalról Egybehangzó vélemények szerint a választók alapvetően a 78 éves Bernie Sanders vermonti szenátor és a 77 éves Joe Biden, Barack Obama kormányzatának egykori alelnöke között döntenek, a kommentátorok nem sok esélyt adtak Elizabeth Warrennek. S szinte meg sem említették Tulsi Gabbard hawaii képviselőnőt, akinek olyan alacsony a támogatottsága, hogy az országos televíziós vitákra nem is kapott meghívást. Elizabeth Warren visszalépésével már csak Sanders és Biden maradt versenyben.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent