A szuperszombat elkezdődött

Az ellenzéki Munkáspárt vezetője szerint szerint a megállapodás katasztrófát hoz a dolgozó embereknek, tönkreteszi a birt ipart, veszélyt jelent a környezetre.Az emberek elszegényednek, és ezt aligha fogják megbocsátani - fogalmazott Jeremi Corbyn.

A brit miniszterelnök szerint a héten elért megállapodás lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság október 31-én elhagyja az Európai Uniót, és lehetővé teszi, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatokat tartsa fönn az az unió tagországaival.

John Bercow házelnök megnyitotta az ülést, és bejelntette, hogy szavazásra bocsátja a Letwin-indítványt és még két másikat.

"I have selected Amendment A in the name of Sir Oliver Letwin"



