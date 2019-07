Boris Johnson: brexit októberben, az eddiginél jobb megállapodással

Boris Johnson az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. A volt brit külügyminisztert, London egykori polgármesterét II. Erzsébet királynő szerda délután bízta meg kormányalakítással.

Az uralkodót előzőleg Theresa May kereste fel a londoni Buckingham-palotában, és benyújtotta lemondását a kormányfői tisztségről. Johnson elődje férje kíséretében járt II. Erzsébetnél. Indulása előtt tartott rövid - miniszterelnökként szintén utolsó hivatalos - nyilatkozatában közölte: Boris Johnson új kormányának azonnali és elsődleges fontosságú feladata a brexitről hozott népszavazási döntés teljesítése lesz, olyan módon, amely megfelelő az Egyesült Királyság egészének. Ha ez sikerül, az új kezdetet, nemzeti megújulást jelenthet, amely kimozdíthatja az országot a jelenlegi brexitpatthelyzetből és elvezetheti a brit nép által kiérdemelt ragyogó jövőbe - fogalmazott.

A Johnsont szállító autókonvojt a Buckingham-palota felé vezető Mall sugárúton a Greenpeace környezetvédelmi csoport aktivistái próbálták megállítani, élőláncot kialakítva az úttesten, de a rendőrök néhány másodperc alatt eltávolították a piros pólót viselő demonstrálókat. A szervezet az akció után bejelentette: aktivistái csak azt próbálták elérni, hogy Boris Johnson írja alá a Greenpeace környezetvédelmi petícióját.

Boris Johnsont a Konzervatív Párt tagsága választotta a párt vezetőjévé May utódjaként, és mivel a párt kormányon van, a pártvezetői poszton történt váltás a miniszterelnöki tisztség átvételét is jelenti.

Johnson az Egyesült Királyság 55., a 93 esztendős, 67 éve uralkodó II. Erzsébet királynő 14. miniszterelnöke.

Az új miniszterelnök rögtön egy bejelentést tett: Nagy-Britannia a brit EU-tagság megszűnésének október 31-i határnapján kilép az Európai Unióból, mégpedig új, a jelenleginél jobb megállapodással.

Megígérte, betartotta - lemondott a pénzügyminiszter

A távozó Theresa May miniszterelnöknek nyújtotta be lemondását, még mielőtt May hivatalosan bejelentette volna saját lemondását II. Erzsébet királynőnek.

Philip Hammond, aki a kormányzó brit Konzervatív Párton belül a brit EU-tagság rendezetlen megszűnését határozottan ellenző frakciócsoport rendkívül befolyásos és tekintélyes szószólója, a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában jelentette be ezt a szándékát.

Döntését azzal indokolta, hogy tudomása szerint Theresa May utódja, Boris Johnson - a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere - elvárja majdani kormányának tagjaitól a megállapodás nélküli Brexit lehetőségének elfogadását, márpedig ő ehhez soha nem adná a nevét.