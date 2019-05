Minden posztjáról lemond az osztrák alkancellár

Felajánlotta lemondását szombaton az alkancellári tisztségről a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) előző nap súlyos korrupciós botrányba keveredett elnöke. Heinz-Christian Strache szerint az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz kancellár elfogadta lemondását. A 49 éves Strache, aki - mint azt sajtóértekezletén közölte - a párt éléről is távozik, Norbert Hofer közlekedési, innovációs és technológiai minisztert javasolta az alkancellári posztra - azt nem tudni, elfogadja-e Kurz.

Szombati sajtóértekezletén a politikus egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, azzal a szándékkal, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót.

A Strache körüli botrány péntek este robbant ki:

videofelvételek tanúsága szerint a politikus a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy magát ausztriai befektetésre készülő dúsgazdag orosznak valló nőnek.

A Der Spiegel című német hírmagazin és a Süddeutsche Zeitung péntek este a videofelvételre hivatkozva azt írta, hogy a találkozó a spanyolországi Ibiza szigetén zajlott le 2017 júliusában, három hónappal az osztrák parlamenti választások előtt, amelynek eredményeképpen Strache szabadságpártja kormányra került, a politikus pedig elfoglalhatta az alkancellári posztot.

A két német lap szerint

a találkozó minden bizonnyal csapda volt, a cél pedig Heinz-Christian Strache kompromittálása.

Azt nem közölték, hogy a hat órán tartó találkozóról ki készítette a videofelvételt, s hogy a felvétel milyen forrásból jutott el a két szerkesztőséghez.

A Kurier című osztrák lap szombaton arról írt, hogy az osztrák ügyészég szerint a videónak jogi következményei is lehetnek. A felvétellel kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy csak beszélgetésnek tekinthető, ami azon hallható vagy pedig olyan konkrét utalások is vannak benne, amelyek kimerítenek valamilyen büntetőjogi tényállást. Az osztrák igazságszolgáltatás ezért be fogja kérni a vágatlan videoanyagot, hogy megtehesse a szükséges lépéseket - mondta el a Kuriernak az ügyészség egy szóvivője.

A videót közzétevő egyik német lap,

a Süddeutsche Zeitung már leszögezte, hogy nem bocsátja rendelkezésre a nála lévő eredeti felvételt,

amelyet először hozzá, majd a Spiegelhez is eljuttattak. Egyúttal a forrásuk védelmére hivatkozva, semmilyen utalást nem tettek a felvétel eredetére vonatkozóan.

Leila Al-Serori, a Süddeutsche Zeitung részéről annyit mondott az ORF osztrák közszolgálati televíziónak, hogy

a videót már hónapokkal korábban felajánlották.

Az anyagot azután néhány hete egy elhagyott hotelben adták át egy pendrive-on. A felvételt állítólag korábban Jan Böhmerann osztrák humoristának is felajánlották, ő azonban nem ment bele ebbe az ügybe.

Szakértők meggyőződése szerint

Kurz kancellár válaszúthoz érkezett. "Vagy véget vet az együttműködésnek, vagy örökre az FPÖ-höz láncolja magát"

- mondta az APA-nak Peter Filzmaier osztrák politológus. Döntésében szerepet játszhat, hogy nem akarja tovább rontani a külföldön amúgy is már valamelyest megtépázott imázsát - vélte Filzmaier. "Neki, aki európai szintű politikusként akarja magát elfogadtatni, ez nagyon fontos" - tette hozzá.

Az jelenleg nem világos, hogy most a 2017 decembere óta hivatalban lévő koalíció felbomlását jelenti-e a távozás vagy egyelőre csak Strache távozása következik.

A két politikus szombat délelőttre várt találkozóját sajtóértesülések szerint Strache lemondta. A néppárti kancellár későbbre sajtótájékoztatót ígért.

Nyitókép: Florian Wieser (MTI/EPA)