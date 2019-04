Magyarics Tamás: nem kizárt az újabb brexit-népszavazás

Munkáspárti győzelmet hozna egy most hétvégi európai parlamenti választás az Egyesült Királyságban – derül ki a legutóbbi felmérésektől. Azt azonban nem lehet pontosan tudni, mekkora arányban – mondta el Magyarics Tamás az Arénában. Az ELTE tanára szerint ez azt is jelenti, hogy a maradáspártiak erősödtek meg.

A kép azért nem ennyire tiszta – tette hozzá a szakértő. Sokan szavaztak ugyanis a munkáspárti támogatók közül is a brexitre. Magyarics Tamás úgy látja, hogy amennyiben tartanak a britek EP-választást, és azon nagyon nagy arányban nyernek a munkáspárti képviselők, akár új irányt is vehetnek a folyamatok, és

nem kizárt, hogy új népszavazást írnának ki a kilépésről.

A legutóbbi felmérések szerint 55-45 lenne az aránya a maradáspártiaknak – tette hozzá az ELTE tanára.

Magyarics Tamás szerint az is nagy kérdés, milyen szerepet játszanának a kilépésig az európai politikában a brit EP-képviselők, mibe és milyen szinten szólnának bele. Mint mondta: ha október 31-ig ki kell lépni, az Európai Bizottság elnökének személyére ők már nem szavaznak. A biztosjelöltek meghallgatásában azonban minden bizonnyal részt vennének, hiszen azok már a nyár végén, ősz elején megkezdődnek.

Egyesek azt szeretnék, hogy ha meg is választják a brit EP-képviselőket, ők ne szólhassanak bele az unió ügyeibe. „Ez azonban jogi nonszensz lenne” – fogalmazott a szakértő. Magyarics Tamás hangsúlyozta:

az Európai Unióban nincs másodosztályú tagság, vagyis ameddig egy állam a közösség tagja, ugyanazon jogai vannak, mint a másik 27 tagországnak.

Mégsem biztos a brexit?

Hiába mondta el Theresa May brit miniszterelnök többször is, hogy kizárt az újabb népszavazás a kilépésről, a külpolitikai szakértő mégis lehetségesnek tart egy újabb referendumot, ha a parlament továbbra is leszavaz minden javaslatot. Magyarics Tamás ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ebben a kérdésben a maradáspárti Munkáspárt is megosztott.

Az ELTE tanára azonban azt is hozzátette: az elmúlt hónapok igen mozgalmas brit belpolitikai eseményei után nehéz pontosan meghatározni, milyen esetben írhatna ki a londoni törvényhozás egy újabb népszavazást. Mint mondta: senki nem gondolta volna, hogy a folyamat ilyen bonyolult és ellentmondásos lesz, és 2019 közepén ott tartunk, mint két évvel ezelőtt.

Azt sem lehet biztosan kijelenteni, hogy már idén kilép az Egyesült Királyság az Európai Unióból

– tette hozzá a külpolitikai szakértő. Hangsúlyozta: március 29-e is eredetileg kőbe volt vésve. Az október 31-ig határidőt a szigorúbb és puhább javaslat közelítésével határozták meg, Donald Tusk például 2020-ig adott volna időt.

A folyamatnak még mindig három lehetséges kimenetele van, az egyik a kilépés megállapodással, másik a rendezetlen távozás, illetve harmadikként ott van az is, hogy London visszavonja a távozást bejelentő kérelmét, és mégis a közösség tagja marad – mondta Magyarics Tamás.

Nyitókép: Pixabay