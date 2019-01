WSJ: Titkos terv készült Washingtonban a venezuelai hatalomváltásra

Elliott Abrams veterán diplomata személyében venezuelai különmegbízottat nevezett ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.

A neokonzervatívok egyik meghatározó és ellentmondásos személyiségeként számon tartott Abrams jelenleg a Külkapcsolatok Tanácsának Közel-Kelettel foglalkozó munkatársa, korábban a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettese volt George W. Bush kormányában.

Bár elsősorban a Közel-Kelet és ezen belül is Izrael és a palesztinok szakértőjeként tartják számon, Ronald Reagan elnöksége idején a latin-amerikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes volt.

Elliott Abrams, a controversial neoconservative figure who was entangled in the Iran-Contra affair, has been named as a Trump administration special envoy overseeing policy toward Venezuela https://t.co/ZNJpYC6DGT

A 71 éves Abrams kinevezése meglepetést keltett Washingtonban, annál is inkább, mivel - ahogyan a Politico című lap emlékeztetett rá - 2017-ben Rex Tillerson akkori külügyminiszter őt szerette volna helyettesének, de Donald Trump az utolsó pillanatban megvétózta ezt.

Akkori sajtóinformációk szerint azért, mert Elliott Abrams a 2016-os elnökválasztási kampányban bírálta őt.

"Igazi kincs lesz számunkra, hogy ő segít a venezuelai népnek, a demokrácia és a felvirágzás helyreállításában" - mondta a diplomatáról Mike Pompeo.

Kinevezése után Abrams újságíróknak így fogalmazott: "a válság Venezuelában mély, nehéz és veszélyes, és én alig várom már, hogy foglalkozzam vele".

.@SecPompeo announced today that Elliott Abrams will lead @StateDept efforts on #Venezuela to help the Venezuelan people fully restore democracy and prosperity to their country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/iUFHnRhi8x