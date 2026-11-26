Október 26-i írásomban azt javasoltam, hogy úgy kezelje a magyar állam az unióval a lakossági állampapírok adómentessége körüli vitát, hogy a jövőben kibocsátott ilyen kötvények kamatát emelje úgy meg, hogy az adózás utáni nettó kamat legyen a mostani adómentes kamat szintjén.

A hazai befektetők ekkor ugyanúgy adóznának a lakossági állampapírok után, mint egy német vagy francia államkötvény után, azaz Brüsszel kritikájának elvennénk az élét, ám a befektető is ugyanazt a hozamot kapná, mint most.

Az eredeti, szemléltető példámnál maradva egymillió forint névértékű, 6 százalékos kamatot fizető adómentes állampapír kamata most 60 ezer forint. Ha a jövőben a hozam után 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót kellene fizetni, akkor emeljük meg a kötvény bruttó kamatát 8,33 százalékra.

Ebben az esetben 83.333 forint kamatot kapna a befektető, mely után 23.333 forint adókötelezettsége keletkezne. Azaz az adó megfizetése után ugyanúgy 60 ezer forint nettó bevétele maradna, mint most.

A megtakarító tehát ugyanannyit kapna, mint eddig, és az állam nettó kifizetési kötelezettsége is pontosan annyi lenne, mint most. Ám ez csak akkor igaz, ha a 23.333 forint adó valóban befolyik az államkasszába. Ahogyan ezt a Magyar Állampapír Kalkulátor pontosan megmutatta, az utóbbi feltevés nem teljesül a TBSZ számlák esetében. Ezeknél ugyanis az ötéves lekötési időszak végén a számla hozama adómentes.

Magyarul ha a fenti kötvényt a befektető TBSZ számlán tartaná, akkor az éves nettó bevétele nem 60 ezer forint lenne, hanem 83.333 forint. Azaz közel 39 százalékos extra nyereségre tenne szert. És ugyanennyivel lenne több az államháztartás kiadása is adott papír esetében.

Fel lehet oldani ezt a problémát?

A válaszom az, hogy igen. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy az új, kamatozó lakossági állampapírokat ki kell zárni a TBSZ-képes befektetések közül. Azaz ezeket az új kötvényeket nem lehetne TBSZ-en tartani. Ebben az esetben a befektető nettó bevétele garantáltan 60 ezer forint lenne, ahogyan az állam nettó kamatköltsége is.

A befektető számára ez a megoldás ráadásul komoly gyakorlati előnnyel is járna, hiszen a normál befektetési számlán tartott kötvényére kapott kamatot akár azonnal el is költheti anélkül, szemben a TBSZ konstrukciójával. Az állam pedig megőrizheti a lakossági finanszírozás vonzerejét.

Tény, hogy a jelenleg TBSZ-en tartott vagyonokat nem lehetne ezen papírokba beforgatni. De más államkötvényeket ugyanúgy megvásárolhatna a befektető, mint ahogyan ezt most is megteheti.

Mennyire extrém ez a korlátozás?

A TBSZ ma sem fogad be minden befektetést. Ingatlant vagy fizikai aranyat sem tudunk ott tartani. Azaz nem ördögtől való gondolat az, hogy egyes befektetések nem TBSZ-képesek.

Egy kötvény kizárásához természetesen ennél konkrétabb indok kell, hiszen az egyébként értékpapírszámlán tartható eszköz. Az új sorozatnál ezt a dokumentált adókompenzáció adná, hiszen itt az állam külön kamattöbblettel biztosítaná azt a nettó eredményt, amelyet a TBSZ is megadni hivatott.

Csak mi magyarok lennénk ilyen problémásak?

Franciaország részvénymegtakarítási számlája, a PEA már több befektetésnél választást követel a termékhez kapcsolódó adóelőny és a számlakedvezmény között. A francia adóhatóság 2026. október 26-i útmutatójának 540. pontja külön felsorolja az össze nem kapcsolható kedvezményeket.

Az első példa a SOFICA, a filmipar finanszírozását szolgáló befektetés; itt a jegyzéshez kapcsolódó adócsökkentés nem halmozható a PEA előnyével. A második a kis- és középvállalatok tőkéjének jegyzése, illetve a szabályban megjelölt FIP- és FCPI-alapok részesedései, ahol ugyancsak választani kell a kedvezmények között. A harmadik a sajtóvállalatok tőkéjébe történő befektetéshez járó adócsökkentés, amely szintén nem kapcsolható össze a PEA kedvezményével.

A brit rendszerben közvetlen állami megtakarításokra vonatkozó kizárást is találunk. A cash ISA befogadható eszközei közül a HMRC útmutatója kiveszi a National Savings certificates és a Premium savings bonds termékeket.

Maradtak még rések a rendszerben?

A TBSZ-hez hasonlóan a NYESZ-nél is ki kell zárni az új adózó állampapírokat, hiszen a nyugdíjcélú kifizetés is adómentes lehet. Bár ez esetben nem lennék ennyire szigorú, a többlethozam itt értelmezhető lenne egyfajta öngondoskodási motivátornak is.

Amit nehezebb kezelni, az a jövőbeli adóváltozások esete. A fenti példában a 8,33 százalékos kamat a 28 százalékos adóteherből következett. Ha az SZJA vagy a szociális hozzájárulási adó kulcsa változik a jövőben, akkor a 8,33 százalékos kamat túl-, vagy alul-kompenzálhatja az adóhatást.

Végszó

Az adót ellensúlyozó kamatemelés mellett fontos tehát a kedvezmények halmozásának korlátozása. A fenti példában a megtakarító lehetőleg ne kapjon többet semmilyen konstrukció esetén, mint 60 ezer forint. Ám ezt a nettó összeget valóban kapja kézhez akkor is, ha a kamatbevételei után adóznia kell majd.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens