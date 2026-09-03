Meglepő adat érkezett a magyarok lakhatási terheiről

A közlemény emlékeztet: az Eurostat rendszeresen megvizsgálja, hogy a népesség mekkora hányadának lakhatása tekinthető anyagilag megterhelőnek. Azokra az emberekre értik ezt, akik elkölthető jövedelmüknek több mint 40 százalékát fordítják lakhatásra, az ő költségeik mondhatók kifeszítettnek. Ebbe beletartoznak a rezsiköltségek mellett a különféle adók, biztosítások, az esetleges hiteltörlesztések, illetve bérlők esetében a lakásbérléssel kapcsolatos kiadások is.

A felmérés szerint 2025-ben Európában 7,7 százalék volt azok aránya, akik ilyen háztartásban laknak, ez az egységes adatgyűjtés 2010-es kezdete óta a legalacsonyabb.

A kontinensen a legmagasabb Görögországban volt az arány, ahol a lakosság több mint negyede az elkölthető jövedelmeinek minimum 40 százalékát fordította lakhatásra.

A második legmagasabb arányt (23,4 százalék) Dániában mérték, míg

Norvégiában 13,5 százalék volt azok aránya, akiknek anyagilag kifeszített volt a lakhatása.

A legalacsonyabb, 2,4 százalékos értéket Cipruson mérték a hatóságok, Horvátországban 3,2, Szlovákiában és Szlovéniában pedig 3,5 százalék volt ez az arány.

A közlemény emlékeztet: az elmúlt években viszonylag nagy kilengéseket mutatott Magyarországon ez a mutató, utoljára 2021-ben volt a mostaninál alacsonyabb a vizsgált arány. A régióban azonban még az 5,3 százalékos érték is soknak számít, csak Szerbiában és Csehországban volt ennél magasabb.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint

a magyarországi érték 2025-ös javulása elsősorban annak tudható be, hogy a terhek növekedése elmaradt a bérnövekedés ütemétől.

Ebben szerepet játszhatott a rezsiköltségek befagyasztása, illetve a tavaly indult Otthon Start program is hatással lehetett rá – áll az elemzésben.