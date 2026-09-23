Teljesen lezárják a Gubacsi hidat egy napra, nagyot kell kerülni

Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap - közölte a Budapest Közút Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassay hídon, valamint az M0-s autóút déli szakaszán (Deák Ferenc hídon) keresztül haladhat.

A jelentős kerülőút miatt több mint 10 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani Csepel és Pesterzsébet között.

A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti: szeptember 27-én, vasárnap 0:01 és éjfél között:

a 35-ös, a 36-os és az éjszakai 948-as buszok egyik irányban sem érintik Pesterzsébeten a Sósfürdő megállót, viszont megállnak a Közvágóhídnál, a 179-es busz megállójában;

a 148-as és a 151-es autóbuszok ebben az időszakban egyik irányban sem érintik Pesterzsébeten a Sósfürdő, Csepelen pedig a Papírgyár és a Védgát utca megállókat, viszont megállnak a Közvágóhídnál, a 179-es busz megállójában;

a 119-es busz Sósfürdő megállóhely kiszolgálásának érdekében hosszabb üzemidővel és sűrűbb követéssel közlekedik.

A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják a korlátozás alatt.