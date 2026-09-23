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Nyitókép: Unsplash

Információs kártyával segíti a NAV a nyugtaadat-szolgáltatást

Infostart / MTI

Az adóhivatal revizorai ezentúl az ellenőrzések során is segíteni fogják a vállalkozókat a mostanra kötelezővé vált nyugtaadat-szolgáltatásban egy rövid, közérthető információs kártyával, amin minden fontos tudnivaló megtalálható.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadat-szolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV eNyugta-oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást – közölte szerdai közleményében az adóhatóság.

Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, aki korábban nem találkozott rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez.

Az információs kártya röviden és közérthetően foglalja össze, miről és milyen határidővel kell adatot szolgáltatni, illetve milyen eszközzel lehet ezt megtenni.

Választható az automatikus adatszolgáltatást biztosító e-pénztárgép, egyszerű online megoldásként a Pénztárgép Portál, valamint a nagyobb adatmennyiségnél gépi kapcsolat is.

Az első időszak adatai azt mutatják, hogy a vállalkozások egyre nagyobb számban használják az új lehetőségeket. Szeptember első három hetében a NAV ingyenes ePénztárgép alkalmazását közel 15 ezren helyezték üzembe, ők mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Ugyaneddig a Pénztárgép Portál egyszerű webes felületén 33 ezer, gép-gép kapcsolaton keresztül 17 ezer vállalkozás összesen 5,5 millió nyugta adatát rögzítette, csaknem 15 milliárd forint értékben – ismertette a NAV.

A NAV az év végéig továbbra is a felkészítésre és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. December 31-ig az új kötelezettség miatt még nem bírságol, így minden érintettnek van ideje megismerni és kipróbálni a számára legkényelmesebb megoldást – erősítette meg szerdai közleményében is az adóhivatal.

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Kezdőlap    Belföld    Információs kártyával segíti a NAV a nyugtaadat-szolgáltatást

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