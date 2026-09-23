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A Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába átjutó migránsok egy ceutai tengerparton 2026. augusztus 2-án. Az elõzõ napokban ötven-hatvanezer ember érkezett illegálisan, túlnyomórészt a tengeren úszva Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba, Ceutába, a túlnyomó többségük mostanra visszatért marokkói területre.
Nyitókép: MTI/AP/Antonio Sempere

Választások miatt kell erősítenie két város határvédelmét Spanyolországnak

Infostart / MTI

Spanyolország tovább erősíti a két észak-afrikai spanyol autonóm város határvédelmét a szomszédos Marokkóban esedékes parlamenti választások miatt – közölte az El País című napilap kedden.

„Aggodalommal teli időszakot élünk át a közösségi médiában terjedő figyelmeztetések miatt" – idézte az újság a spanyol belügyminisztert.

Fernando Grande-Marlaska szerint a biztonsági intézkedésekre azért van szükség, mert a szerdai marokkói választások napjára újabb határsértési felhívások jelentek meg a közösségi platformokon, arra alapozva, hogy a marokkói rendfenntartó erőket átcsoportosítják az esemény miatt.

Hozzátette: folyamatos kapcsolatban állnak Rabattal, és a két ország hírszerzése együttműködik az információk elemzésében és értékelésében.

Tájékoztatása szerint a július végi tömeges határsértést követően Ceutában maradt illegális bevándorlók közül eddig 2500 felnőtt és 1700 gyerek esetében zajlott le a visszaküldési eljárás megindításához szükséges folyamat. Ígéretet tett a bürokratikus eljárások felgyorsítására azzal a céllal, hogy naponta legalább száz felnőtt és ötven gyerek ügyét dolgozzák fel.

A hivatalos becslés szerint még mindig mintegy háromezer illegális bevándorló él az utcákon Ceutában, ezért a hatóságok újabb ideiglenes befogadóhelyek megnyitásán dolgoznak, ahol az emberek ellátást kapnak, és megvárhatják a szükséges jogi eljárások lefolytatását.

Grande-Marlaska hangsúlyozta: a határsértők "döntő többségét" visszaküldik országukba, csak a nemzetközi védelemre jogosultak maradhatnak, amely mintegy 1 százalékukat érintheti.

Az újság beszámolt arról is, hogy európai és spanyol néppárti vezetők Ceutába látogattak.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke felszólította a spanyol központi kormányt, hogy az illegális bevándorlók visszaküldése érdekében léptesse életbe a szükséges mechanizmusokat, Marokkót pedig együttműködésre sürgette ebben a kérdésben. „Ha nem tudjuk stabilizálni a határainkat, annak nyilvánvaló következményei lesznek" – figyelmeztette Rabatot a politikus.

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Kezdőlap    Külföld    Választások miatt kell erősítenie két város határvédelmét Spanyolországnak

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