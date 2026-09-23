ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.52
usd:
321.05
bux:
152002.25
2026. szeptember 23. szerda Tekla
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zinedine Zidane, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott Liverpool - Real Madrid visszavágó mérkőzésen Liverpoolban 2021. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Zinédine Zidane a jövőt építi a francia válogatottnál

Infostart

Zinedine Zidane több újoncot is meghívott a francia válogatott a Nemzetek Ligája szeptemberi és októberi mérkőzésein szereplő keretébe. Az új szövetségi kapitány a törökök ellen mutatkozik be a Kékek élén, csapatával meccsel még a belgák és az olaszok ellen is.

A Rennes támadója, Esteban Lepaul, a Liverpool középhátvédje, Jérémy Jacquet, a Como középpályása, Lucas Da Cunha, az Inter játékosa, Andy Diouf és a Toulouse kapusa, Guillaume Restes is bemutatkozhat a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

„Olyan játékosokról van szó, akik kiérdemelték a helyüket, és akiket szeretnék látni. Mindenki lehetőséget kap majd” – mondta Zidane a Francia Labdarúgó-szövetség székházában tartott sajtótájékoztatón.

Franciaország szeptember 25-én Törökországban, három nappal később pedig Belgiumban lép pályára, majd október 2-án Olaszországot, október 5-én pedig Belgiumot fogadja. Zidane a világbajnokság után vette át a csapat irányítását Didier Deschamps-tól.

A 21 éves Jacquet remekül játszott a Liverpool legutóbbi meccsein, a mérkőzés legjobbjának választották a Bournemouth ellen.

„Nagyon tetszik a játékstílusa, már régóta figyelemmel kísérem, hiszen együtt játszott a fiammal az utánpótlás-csapatokban” – mondta Zidane.

Andy Diouf klubjában középpályásként szerepel, ám Zidane határozottan állítja, hogy a válogatottban nem ezen a poszton fog játszani.

„A milánói Interben más szerepkörben játszik, én balhátvédként szeretném látni” – mondta Zidane.

Lepaul a múlt szezonban 20 bajnoki gólt szerzett a Rennes színeiben, a mostani idényben pedig négy mérkőzésen háromszor talált a hálóba – köztük a címvédő Paris Saint-Germain elleni nyitómeccsen, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

„Másfajta játékos, mint akikhez hozzászoktunk” – jegyezte meg Zidane. „Kedvelem az ilyen típusú játékosokat, akik szűk területen is feltalálják magukat, és gólokat szereznek. Szeretném közelebbről is látni.”

Miután a Lyon neves akadémiája elutasította, Lepaul alacsonyabb osztályú csapatokban (Épinal, Orléans) játszott, mielőtt három évvel ezelőtt berobbant volna a Ligue 1-be, miután az Angers mindössze 150 000 euróért leigazolta.

Zidane visszahívta a keretbe Adrien Truffert-t is, aki legutóbb négy évvel ezelőtt szerepelt a nemzeti csapatban. A szélsőhátvéd posztja a francia válogatott egyik gyenge pontjának számított az idei világbajnokságon.

Zidane ellenben kizárta a 38 éves támadó, Karim Benzema visszahívását, és lezártnak tekintette a 35 éves középpályás, N'Golo Kanté válogatottbeli pályafutását is.

„A cél a csapat fejlődésének elősegítése. Nem a képességeiről van szó – rendkívüli, nagyszerű játékos – de döntéseket kell hozni. N'Golo 35 éves, én pedig másfajta döntéseket hoztam” – mondta Zidane a 2018-as világbajnok Kantéról.

Zidane szoros kapcsolatot ápolt Benzemával, amikor a Real Madridnál az edzője volt. Mégis úgy döntött, nem hívja vissza a 2022-es Aranylabdást, aki 2022 ősze óta nem lépett pályára a francia válogatottban.

„Csodálom Karimot. De már bizonyos korban van, akárcsak N'Golo – mondta Zidane, hozzátéve: fiatalabb játékosokat akarok látni, és azt, hogy mit tudunk együtt elérni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Zinédine Zidane a jövőt építi a francia válogatottnál

nemzetek ligája

francia labdarúgó-válogatott

zinédine zidane

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat, itt vannak az első konkrétumok

Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat, itt vannak az első konkrétumok

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a miniszterek, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, miniszteri, miniszterelnöki és kormánybiztosok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel.
 

Magyar Péter: hétfőn dönt az Országgyűlés mindhárom mentelmi jog felfüggesztéséről

Magyar Péter teljesen eltörölné a mentelmi jogot bizonyos bűncselekmények vizsgálata esetén

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

Súlyos hatása volt a korábbi főügyész szavainak, büntetőfeljelentést tettek

Magyar Péter utolérte Orbán Viktort

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben

A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben

Gyengül a forint: euró 366, a dollár 322 forint felett is járt. A magyar deviza a lengyel zlotyval, valamint a cseh koronával szemben is veszít értékéből. Közben jelentősen erősödik a dollár, amely az euróval szemben július vége óta nem látott szintre jutott, miután Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője újabb, októberi kamatemelés lehetőségéről beszélt az erősödő inflációs nyomás miatt. A piac már 70 százalékos eséllyel áraz egy újabb amerikai kamatemelést, miközben a kötvénypiacon is rendkívül nagy mozgás alakult ki: a tízéves hozam a megadott adatok szerint 1,70 százalékponttal emelkedett, és 2007 júliusa óta nem látott szintre került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesett az első hó Budapesttől alig 300 km-re: bámulatos látvány az őszi hópaplan + videó

Leesett az első hó Budapesttől alig 300 km-re: bámulatos látvány az őszi hópaplan + videó

Magas-Tátrában szeptember végén havazás kezdődött, a Lomnici-csúcson pedig szerda reggelre 22 centiméteres hóréteg alakult ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran's president tells Trump it will never 'bend the knee'

Iran's president tells Trump it will never 'bend the knee'

Masoud Pezeshkian's defiant speech to the UN comes after the US president threatened to "annihilate" Iran if a peace deal is not agreed soon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 23. 20:35
Wéber Gábor a Forma–1 „fából vaskarika” trükkjéről, a monacói sprintről és a Nelson Piquet-interjúról is beszélt
2026. szeptember 23. 19:41
Ebből még baj lehet: Szoboszlai Dominik a bírságlista élmezőnyében
×
×