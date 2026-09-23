Zinédine Zidane a jövőt építi a francia válogatottnál

A Rennes támadója, Esteban Lepaul, a Liverpool középhátvédje, Jérémy Jacquet, a Como középpályása, Lucas Da Cunha, az Inter játékosa, Andy Diouf és a Toulouse kapusa, Guillaume Restes is bemutatkozhat a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

„Olyan játékosokról van szó, akik kiérdemelték a helyüket, és akiket szeretnék látni. Mindenki lehetőséget kap majd” – mondta Zidane a Francia Labdarúgó-szövetség székházában tartott sajtótájékoztatón.

Franciaország szeptember 25-én Törökországban, három nappal később pedig Belgiumban lép pályára, majd október 2-án Olaszországot, október 5-én pedig Belgiumot fogadja. Zidane a világbajnokság után vette át a csapat irányítását Didier Deschamps-tól.

A 21 éves Jacquet remekül játszott a Liverpool legutóbbi meccsein, a mérkőzés legjobbjának választották a Bournemouth ellen.

„Nagyon tetszik a játékstílusa, már régóta figyelemmel kísérem, hiszen együtt játszott a fiammal az utánpótlás-csapatokban” – mondta Zidane.

Andy Diouf klubjában középpályásként szerepel, ám Zidane határozottan állítja, hogy a válogatottban nem ezen a poszton fog játszani.

„A milánói Interben más szerepkörben játszik, én balhátvédként szeretném látni” – mondta Zidane.

Lepaul a múlt szezonban 20 bajnoki gólt szerzett a Rennes színeiben, a mostani idényben pedig négy mérkőzésen háromszor talált a hálóba – köztük a címvédő Paris Saint-Germain elleni nyitómeccsen, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

„Másfajta játékos, mint akikhez hozzászoktunk” – jegyezte meg Zidane. „Kedvelem az ilyen típusú játékosokat, akik szűk területen is feltalálják magukat, és gólokat szereznek. Szeretném közelebbről is látni.”

Miután a Lyon neves akadémiája elutasította, Lepaul alacsonyabb osztályú csapatokban (Épinal, Orléans) játszott, mielőtt három évvel ezelőtt berobbant volna a Ligue 1-be, miután az Angers mindössze 150 000 euróért leigazolta.

Zidane visszahívta a keretbe Adrien Truffert-t is, aki legutóbb négy évvel ezelőtt szerepelt a nemzeti csapatban. A szélsőhátvéd posztja a francia válogatott egyik gyenge pontjának számított az idei világbajnokságon.

Zidane ellenben kizárta a 38 éves támadó, Karim Benzema visszahívását, és lezártnak tekintette a 35 éves középpályás, N'Golo Kanté válogatottbeli pályafutását is.

„A cél a csapat fejlődésének elősegítése. Nem a képességeiről van szó – rendkívüli, nagyszerű játékos – de döntéseket kell hozni. N'Golo 35 éves, én pedig másfajta döntéseket hoztam” – mondta Zidane a 2018-as világbajnok Kantéról.

Zidane szoros kapcsolatot ápolt Benzemával, amikor a Real Madridnál az edzője volt. Mégis úgy döntött, nem hívja vissza a 2022-es Aranylabdást, aki 2022 ősze óta nem lépett pályára a francia válogatottban.

„Csodálom Karimot. De már bizonyos korban van, akárcsak N'Golo – mondta Zidane, hozzátéve: fiatalabb játékosokat akarok látni, és azt, hogy mit tudunk együtt elérni.