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Nyitókép: Pixabay

Nincs kivétel, már egyetlen borvidékünk sem mentes a rettegett szőlőbetegségtől

Infostart / MTI

A Nébih tájékoztatása szerint a Bükki borvidék is elesett, itt is kimutatták a szőlő aranyszínű sárgaságát.

A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság (FD betegség), így már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a betegség kórokozója – tájékoztatott szerdán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A hivatal szerint az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosították a betegség jelenlétét a Nébih laborautójában a Mályi, Miskolc és Tibolddaróc településeken vett mintákban.

A növényvédelmi hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területeken.

Az érintett ültetvények körül kijelölték az egy kilométeres sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül hatóság elrendeli a tünetet mutató tőkék megsemmisítést. Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további három kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

A Nébih hangsúlyozza: az FD betegség terjedésének megállítása és a fertőzések felszámolása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony védekezés. Erre a szüret utáni időszakban is érdemes figyelmet fordítani, amihez a megfelelő készítmények rendelkezésre állnak.

Az új ültetvények telepítésekor és a tőkék pótlásakor kizárólag egészséges, hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot szabad használni.

A hazai szőlő- és borágazat védelme, valamint a zárlati károsító terjedésének megfékezése közös feladat, amelyben a hatóság, a termelők és a lakosság együttműködése egyaránt nélkülözhetetlen. Fontos, hogy a betegség jelenlétének gyanúját azonnal jelezzék a területileg illetékes kormányhivatalnak és a Nébih-nek – figyelmeztet a hivatal.

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Kezdőlap    Gazdaság    Nincs kivétel, már egyetlen borvidékünk sem mentes a rettegett szőlőbetegségtől

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