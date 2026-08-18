Nagy dobásra készül a Foxpost

A fóti logisztikai központba telepített új automatizált gépsor gyorsabbá és pontosabbá teszi a csomagfeldolgozást, csökkenti a téves szortírozások kockázatát, biztonságosabbá teszi a csomagkezelést és csökkenti a küldemények sérülésének esélyét. A beruházás részeként a vállalat a fóti depó megfigyelőrendszerét is korszerűsíti, új kamerák telepítésével növeli az operáció biztonságát és a küldemények nyomon követhetőségét – ismertették.

A 101 méter hosszú gépsor óránként 12-14 ezer csomag feldolgozására képes, szemben a korábbi, mintegy 7200 csomagos óránkénti kapacitással. A rendszer akár napi 20 órán keresztül folyamatos üzemben működtethető, így a váratlan forgalmi csúcsok is könnyebben kezelhetők. A berendezés vonalkód- és QR kód azonosítást alkalmaz, a csomagokat öt kamerával, öt különböző irányból azonosítja, majd automatikusan a megfelelő szállítási útvonalra irányítja. A rendszer 118 csúszdán végzi a szortírozást, amelyek a Foxpost országos hálózatának különböző szállítási irányait szolgálják ki.

A vállalat kitért arra is, hogy az új gépsor nem váltja ki teljesen a manuális munkát. A kisebb csomagok feldolgozását a jövőben a gép végzi, miközben továbbra is szükség lesz munkatársakra a rendszer működtetéséhez és felügyeletéhez, valamint a nagy méretű, nehéz vagy speciális kezelést igénylő küldemények manuális feldolgozásához. Az elkülönített kezelés eredményeképpen ezekre a csomagokra így nagyobb figyelem jut, ami javítja a csomagkezelés minőségét – jelezték.

Az új gépsor beüzemelését többhetes tesztidőszak előzi meg, a tervek szerint októberben kezdi meg teljes kapacitással a működését.

A Foxpost Magyarország egyik vezető csomagautomata-szolgáltatója, a Packeta Group tagja. A vállalat korábbi magyar tulajdonosai 2024 júniusában értékesítették a céget a cseh Packeta csomagküldőt is tulajdonló pénzügyi befektetőkből álló konzorciumnak, amit néhány hónappal később a versenyhivatal is jóváhagyott. A Foxpost hazai országos hálózatában ötezer csomagautomata és csomagpont található.