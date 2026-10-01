Lemondott a 4iG Nyrt. egyik igazgatósági tagja

Blénessy László személyes megfontolással indokolta a lemondását – írták.

A társaság januárban jelentette be, hogy új irányítási és működési modellre áll át a 4iG csoport.

Az átalakítás részeként a korábbi, klasszikus vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi felépítés megszűnik, helyét üzletági és funkcionális felelősségi körökre épülő alelnöki struktúra vette át. A hat alelnök egyike lett Blénessy László, a nemzetközi digitális infrastruktúra felelőseként.

A 4iG csoporton belül új üzletágként jött létre a 4iG International Digital Infrastructure Zrt., Blénessy László kapta feladatául az üzletág szervezeti és stratégiai kialakítását.

A 4iG Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Csütörtökön kora délután árfolyama 2,33 százalékkal 1596 forintra gyengült, az elmúlt egy évben 1430 és 4965 forint között mozgott.