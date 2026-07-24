Rossz hír a benzinárak ügyében, az oroszok döntése boríthatja a dominót

A magyar üzemanyagpiacra ez különösen veszélyes, mivel az ország jelentős dízelimportra szorul, a százhalombattai finomító csökkentett kapacitással működik, és a nagykereskedelmi áremelkedés már most is ellátási zavarokat vetít előre – írja a Portfolio összegzése. Az elhúzódó orosz exporttilalom további áremelkedést, az üzemanyagturizmus pedig fokozódó ellátási nehézségeket hozhat Magyarországon.

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök is hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta . Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.

Iránban háború van, a Hormuzi-szoroson nem lehet rendesen szállítani, miközben

Oroszország az ukrán csapások miatt importál dízelt, és nem pedig exportál, ahogy évtizedek óta mindig.

Az aszály miatt a Dunán nehezebb a szállítás, ráadásul

a Mol sem végzett a százhalombattai finomító javításával, ami csak szeptemberre lesz teljen kész

– sorolta a miniszterelnök, hangsúlyozva: kisebb csoda, hogy eddig tartani lehetett az alacsony az árakat.

Most az Interfax hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz kabinet a gázolaj- és benzinexport tilalmának meghosszabbítását mérlegeli, mivel a jelenlegi korlátozások július végén hatályukat vesztik.

A finomítókra vonatkozó gázolajexport-tilalmat a tervek szerint egy hónappal, a szintén július végén lejáró benzinexport-tilalmat pedig fél évvel hosszabbítanák meg.

Az egyik forrás szerint a vonatkozó rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik informátor szerint a döntés gyakorlatilag már meg is született.