ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.16
usd:
317.23
bux:
143471.05
2026. július 24. péntek Kincső, Kinga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Deák András: Irán két forgatókönyv esetében mondhatna le hosszú távú céljairól

Infostart / InfoRádió

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa szerint a Hormuzi-szoros körüli események hatásai elsősorban az olajtermékek, és nem a nyersolaj piacán érzékelhetők. Deák András úgy véli: a térség jelentős finomítói kapacitásai miatt az olajtermékek piaca érzékenyebb, miközben több arab ország a nyersolaj egy részét alternatív útvonalakon is exportálni tudja.

A Hormuzi-szoros lényegében lezárt területnek számít, és nem azért, mert lezárták önmagában, hanem azért, mert a hajótulajdonosok nem merik beküldeni a járműveket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.

A közelmúltbeli kéthetes tűzszünet idején újraindult a tankerhajók forgalma, ezután újult ki az ellenségeskedés egy „erős iráni jelzéssel”, azzal, hogy három hajóra is rakétákat lőttek. Azonnal leállt a közlekedés az útvonalon, jelenleg semmilyen áruforgalom nem zajlik itt, ez pedig az olaj piacán fizikai hiányt jelent – idézte fel a szakember. Ilyenkor mindenki a tartalékaiból él, ezek elég sokáig elegendőek, de előbb-utóbb el fognak fogyni – tette hozzá, kiemelve, hogy a jelek nem is a nyersolajpiacon látszanak elsősorban, hanem meglepő módon az olajtermékek piacán, meglepő módon.

„Tudniillik az öbölben volt egy csomó finomítói kapacitás, ami exportra termelt, és a nyersolajat még át is tudta vinni például Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emirátusok más kikötőkbe, de a finomított termékeknek ilyen infrastruktúrája nincs. És Európában már leépültek a finomítói kapacitások, Kína valamiért leállította az övét és nem exportál olajtermékeket.

Nagyjából az Egyesült Államokra vagyunk jelen pillanatban hagyatkozva, és a finomított termékek piacán a finomítói spreadek nagyon-nagyon megnőttek”

– utalt Deák András arra, hogy a kőolaj és a belőle előállított finomított termékek (például a benzin, gázolaj) közötti árrés nagyot nőtt.

Mindehhez képest az, hogy az Öböl-országokban energetikai bázisokat, olajfinomítókat is támadások értek, nem olyan jelentős, hiszen nem ez a szűk keresztmetszet a piacon. Ezeket, bár persze időbe telne, de újra lehetne indítani. A szakértő szerint a katari cseppfolyósító kapacitások újraindítása például 6-8 hét, de hogyha van egy tiszta vízió, hogy van egy megoldás a Hormuzi-szoros ügyére, vagy van egy bizonyosság abban, hogy a szoros nyitva marad, akkor ezeket újraindítanák. A probléma az, hogy jelenleg ezeket a kapacitásokat a gyorsan változó helyzet miatt egész egyszerűen nem érdemes újranyitni. De mindenesetre, mint Deák András összefoglalta, a termelési infrastruktúra java még ép ebben a régióban.

Emlékeztetett: korábban nemzetközi vízi útként működött a Hormuzi-szoros, ami azt jelentette, hogy senki nem szedhetett semmilyen díjat. A hajók szabadon mozoghattak benne, de bizonyos szolgáltatásokat igénybe kellett venni, hiszen forgalomirányításra volt szükség. A szorosnak két oldala van, az egyik az Ománi Egyesült Emirátusok oldalán, ez a déli, ez volt inkább igénybe véve, és a másik az iráni oldalon. Ám Irán ezt a helyzetet sosem fogadta el, nem írtak alá semmilyen egyezményt ebben az ügyben, még a sah idejében sem, tehát ez nem az iszlám forradalom eredménye volt.

„Nem volt egy kidolgozott javaslatuk arra, hogy ennek hogyan kellene működnie, de mindig fenntartották maguknak a jogot, hogy valahogyan a Hormuzi-szoroson való átkelést kontrollálják. Ez jött elő most.

Erre mondják azt az irániak, hogy ha már az amerikaiak megtámadtak minket, akkor ebből a háborúból nekünk is valami le kell hogy hulljon. Nem lehet oda visszakerülni, ahol voltunk, mert az irániak nem is akarnak ahhoz visszatérni. Amikor Donald Trump arról beszél, hogy megegyezett az irániakkal arról, hogy nemzetközi vízi útként üzemeltetik a Hormuzi-szorost vagy szabad lesz az átmenet, az nem lehet igaz, mert ez Irán számára ez visszalépés lenne” – mondta Deák András. Az iráni álláspont az, hogy ők fogják kontrollálni ezek után az áthaladást, előírják, hogy az északi, iráni oldalon át kell haladni, és fenntartják a jogot arra, hogy valamilyen díjat szedjenek a hajóktól. Ez elvi szinten elfogadhatatlan az Egyesült Államok és az arab országok számára is.

A szakértő szerint Irán a hosszú távú törekvéseiről csak akkor fog lemondani, ha valamilyen erő kényszeríti erre – itt két lehetséges forgatókönyvet lát.

  • Az Irán ellen olykor bevezetett amerikai blokád, amikor nem tudnak importálni és exportálni – ahogy az Öböl-államok, úgy az irániak is az export-import tevékenységük legjavát tengeren bonyolítják le, ami azt jelenti, hogy egy blokád esetén ellátási problémáik lesznek.
  • Ha valamilyen olyan nemzetközi koalíció alakul ki, a kínaiakkal, indiaiakkal és másokkal, ami rábírja Iránt erre.

Más okot Deák András szerint az Egyesült Államok egymagában, diplomáciai-politikai megoldásokkal nem tud adni Teheránnak álláspontja megváltoztatására.

A szoros ügyén kívül is vannak ráadásul olyan témák, amelyekben nincs megegyezés (Izrael libanoni offenzívája, a nukleáris program, a külpolitika), ezért nem látszik a megoldás.

„Azt szoktam mondani, hogy a mostani hormuzi helyzet sem nem fenntartható, sem nem visszacsinálható. Valami új keretet kell majd kitalálni” – összegzett, megjegyezve, hogy ez az új irány azonban egyelőre nem látható.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik, meghallgathatják alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Deák András: Irán két forgatókönyv esetében mondhatna le hosszú távú céljairól

egyesült államok

irán

hormuzi-szoros

deák andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Deák András: Irán két forgatókönyv esetében mondhatna le hosszú távú céljairól

Deák András: Irán két forgatókönyv esetében mondhatna le hosszú távú céljairól
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa szerint a Hormuzi-szoros körüli események hatásai elsősorban az olajtermékek, és nem a nyersolaj piacán érzékelhetők. Deák András úgy véli: a térség jelentős finomítói kapacitásai miatt az olajtermékek piaca érzékenyebb, miközben több arab ország a nyersolaj egy részét alternatív útvonalakon is exportálni tudja.
 

Ha le kell állítani az uniós olajszankciókat, az a rendszer összeomlását jelentheti

Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

Kapitány István bemutatta Paks II. új vezérét

Ságodi Attila a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatója – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.
 

Tarr Zoltán: felmentik három kiemelt múzeum főigazgatóját

Visszautasított egy tisztséget Forsthoffer Ágnes

Magyar Péter reagált, mégsem az lesz az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, akit korábban jelöltek

Ki védi Magyar Pétert és miért? Itt a hivatalos válasz

Darázsfészekbe nyúl a miniszter, de szerinte nincs más út

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Korrigál az olaj ára, megtáltosodott a forint

Korrigál az olaj ára, megtáltosodott a forint

A korrekció napja lehet a péntek a forint piacán, miután az elmúlt napok jelentős gyengülését kiváltó olajár-emelkedés megtorpant. A Brent árfolyama több dollárral csökkent, az euró-forint jegyzése a csütörtöki 365 körüli szintekről erős korrekcióba kezdett. A magyar valutának emellett némi támaszt adhat, hogy az energiaársokk hatására a piac kevesebb MNB-kamatvágást áraz, miközben a kereskedők továbbra is a közel-keleti fejleményeket, az amerikai vámfenyegetéseket, a dollár mozgását és a kötvényhozamokat figyelik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jól ismered a magyar költők költeményeit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 nyári vers!

Kvíz: Jól ismered a magyar költők költeményeit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 nyári vers!

A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.

BBC
Business Sport Travel Science
Tens of thousands evacuated from French tourist spot and near Madrid as wildfires spread

Tens of thousands evacuated from French tourist spot and near Madrid as wildfires spread

The fire has raged in the region for several days with officials now ordering the evacuation of the entire Cap Ferret peninsula.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 24. 16:56
Tusványoson is téma az áprilisi választások eredménye
2026. július 24. 15:55
Megtörte a csendet: drámai beszámoló a Ryanair-gépből majdnem kirepült utastól
×
×