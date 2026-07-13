Az EU vásárolta fel a legnagyobb orosz LNG-cég közel teljes termelését

Minden korábbinál több cseppfolyósított gázt vásároltak európai országok Oroszország legnagyobb LNG-projektjétől, a Jamal LNG-től 2026 első félévében, miközben alig pár hónap múlva életbe lép az orosz gáz vásárlásának uniós tiltása – írja a Financial Times cikke nyomán a hvg.hu.

A Kpler adatai szerint az EU-s vásárlások az év első hat hónapjában az egy évvel korábbihoz képest 18 százalékos növekedéssel rekordot jelentő 9,89 millió tonnára rúgtak, ez a Jamal LNG projekt majdnem teljes termelésével volt egyenlő ebben az időszakban.

A legfőbb felvásárlók Franciaország, Belgium és Spanyolország lettek 3,6 millió, 2,9 millió és 2,7 millió tonnás féléves importtal.

Az Urgewald nonprofit szervezet úgy becsüli, hogy mindezért akár 6 milliárd eurót is fizethettek a vásárló országok, miközben Moszkva tovább fokozta az ukrán energia-infrastruktúrára mért csapásait.

Az Európai Unió szabályai tiltják az orosz cseppfolyósított földgáz rövid távú szerződések alapján történő vásárlását, ami azt jelenti, hogy minden Európába tartó jamali szállítmányhoz az importáló ország vámhatóságának megerősítése szükséges arról, hogy az eladás hosszú távú szerződés alapján történt.

2027. január 1-től hatályba lép a hosszú távú szerződések uniós tilalma is, a csővezetékes gázimportot pedig szintén jövőre tiltják be.

A Jamal tervezett kapacitása évi 17,4 millió tonna, bár a tényleges termelés gyakran meghaladja ezt a szintet. Többségi tulajdonosa az orosz Novatek, de a francia TotalEnergies és a kínai CNPC is részesedéssel rendelkezik a projektben. Februárban a TotalEnergies vezérigazgatója azt nyilatkozta, cége hamarosan kénytelen lehet leállítani a Jamalból való gázexportot nemcsak az EU-ba, hanem más célpontokra is, az EU-tilalom „kétértelműségei” miatt.