Nőtt is, meg nem is a magyar ipar

Az áprilisinál 2,3 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1 százalékkal csökkent a termelés.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az év első öt hónapjában ipari termelés 0,7 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.