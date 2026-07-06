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Nyitókép: Pixabay

Fontos döntés születhetett a kormányban

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Eurókötvény kibocsátás lebonyolítására adott megbízást hétfőn a kormány, illetve az Államadósság Kezelő Központ.

Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyeket a tervek szerint még hétfőn beárazhatnak – értesültek a Reuters és a Bloomberg alapján magyar gazdasági lapok.

Úgy tudni, hogy egy 2032-ben és egy 2037-ben lejáró kötvényről van szó. Az előzetes várakozás szerint így alakulhatnak a hozamok:

  • 2032-es lejárat: euró midswap + 115 bázispont
  • 2037-es lejárat: euró midswap + 160 bázispont

Hétfőn a közeli, 2035-ös lejáratú, korábban kibocsátott, eurós intézményi állampapír 3,94 százalékos hozammal forog, ami jó indikáció lehet a két új kötvény árazásához – írta az Economx.

A forrásbevonásra vélhetően azért van szükség, mert kiderült, hogy a költségvetés idei deficitje magasabb lehet az előző kormány többször módosított tervéhez képest (Vitézy Dávid hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, hogy az uniós forrásokkal együtt tudták 7 százalék alá vinni a hiányt). Januárban a magyar állam már kiment a kötvénypiacra egy 3 milliárd dolláros kibocsátással, emellett pedig márciusban volt egy 1,2 milliárd dolláros rábocsátás, egy már a piacon lévő kötvényre.

Portfolio szerint a felszabaduló eurós források előfinanszírozási igénye is lehet oka a kibocsátásnak, mivel emiatt rövidtávon jelentős likviditásra lesz szükség.

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