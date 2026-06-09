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Aggodalommal tölti el a nyugdíjas párt az otthoni pénzügyek áttekintése.
Nyitókép: Getty Images/Dobrila Vignjevic

Megvan az oka, hogy miért szegényedtek el a magyar nyugdíjasok

Infostart / MTI

A svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése, ugyanis a jelenlegi, inflációkövető rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját - állapítja meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésében.

Az elemzésben kifejtik, hogy 2012 óta a nominális átlagnyugdíj 131 százalékkal nőtt, de az árak 77 százalékkal emelkedtek ugyanebben az időszakban. Így a nyugdíjaknál a reálnövekedés 33 százalék volt, miközben a reálkeresetek 92 százalékkal bővültek. Ráadásul

az átlagnyugdíj a nettó átlagkereset arányában kifejezve a 2012-es 73 százalékról 50 százalékra esett vissza 13 év alatt.

Az adatokból kiderül, hogy a svájci indexálás megszüntetése indította el a leszakadást - írták.

Javult, de nem úgy

Felidézték: korábban javított valamit a helyzeten, hogy 3,5 százalékos GDP-növekedés felett nyugdíjprémiumot fizettek, de ez nem épült be a nyugdíjakba. Új támogatási formák is megjelentek, mint például a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj idei, egy hetes részlete, amelyek szintén nem épültek be az alap nyugdíjellátásba.

Az elemzők felhívták a figyelmet, hogy az új kormány sávos nyugdíjemelési tervezete (illetve a minimum nyugdíj 120 ezer forintra emelése) érdemileg növelné a nyugdíjakat a legszegényebbek körében, azonban ezzel együtt

súlyos terheket róna a költségvetésre.

A GKI számításai szerint az intézkedés évi 110 milliárd forint többletkiadást jelentene, ugyanakkor továbbra sem oldja meg az inflációs indexálás miatti elszegényedést.

Jelentős hatást gyakorol a nyugdíjasok jövedelmére a tervezett SZÉP-kártya juttatás is, amely a nyugdíj összegétől függően évi 100-200 ezer forint. Ennek becsült költségvetési kiadása 330 milliárd forint évente, de ez sem épül be a nyugdíjakba - hangsúlyozta elemzésében a GKI.

Javult a helyzet, de nem eléggé

A kutatók szerint 2012-ben a magyar átlagnyugdíj az uniós átlag 31 százaléka volt, 2025-re ez 37 százalékra nőtt, ami 6 százalékpontos javulás, ha a reálbérek növekedését nem veszik figyelembe.

A régiós szomszédok azonban átlagosan 13 százalékpontot zárkóztak fel ugyanebben az időszakban. Magyarország ennek következtében 3 helyet csúszott vissza az uniós rangsorban és jelenleg a negyedik legalacsonyabb átlagnyugdíjjal rendelkezik az EU-ban.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megvan az oka, hogy miért szegényedtek el a magyar nyugdíjasok

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