Kevesebbet hoznak majd ezek a lakossági állampapírok

A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett – közölték. Hozzátették: az állampapírok többi jellemzője változatlan marad.

A változtatás értelmében a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) június 16-i értéknappal vásárolható új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra mérséklődik.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozata ugyancsak jövő keddtől vásárolható, a kamatozása továbbra is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5-6,5 százalék között. Nyomdai változatának új kamata az 4,5-5,75 százalék közötti sávban emelkedik időarányosan az öt év során, forgalmazását szombaton kezdik.

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, ami a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik, így a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban évi 5,87 százalék. Az értékesítés kedden indul.

Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ) közül a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra, a KTJ-II kamata 5,0 százalékra mérséklődik, mindkettőt hétfőtől lehet jegyezni.

A közlemény szerint az ÁKK Zrt. folyamatosan figyeli a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, a finanszírozás helyzetét és költségeit, a lakossági állampapírok kondícióiról ezek alapján döntenek. A rugalmasságnak köszönhetően az állam finanszírozása stabil, kiszámítható és biztonságos marad a lehető legalacsonyabb költségek mellett, miközben a lakossági befektetők továbbra is széles kínálatból választhatják ki a nekik legmegfelelőbbet – emelte ki közleményében az ÁKK.