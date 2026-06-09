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Budapest, 2022. november 28. Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári Ügyfélszolgálat és az Állampapír értékesítési Pont is helyet kapott. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Kevesebbet hoznak majd ezek a lakossági állampapírok

Infostart / MTI

A kamatkörnyezet javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új sorozatokat indít, lezárva a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású BMÁP (Bónusz Magyar Állampapír) jelenleg futó sorozatait – közölte az ÁKK.

A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett – közölték. Hozzátették: az állampapírok többi jellemzője változatlan marad.

A változtatás értelmében a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) június 16-i értéknappal vásárolható új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra mérséklődik.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozata ugyancsak jövő keddtől vásárolható, a kamatozása továbbra is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5-6,5 százalék között. Nyomdai változatának új kamata az 4,5-5,75 százalék közötti sávban emelkedik időarányosan az öt év során, forgalmazását szombaton kezdik.

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, ami a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik, így a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban évi 5,87 százalék. Az értékesítés kedden indul.

Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ) közül a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra, a KTJ-II kamata 5,0 százalékra mérséklődik, mindkettőt hétfőtől lehet jegyezni.

A közlemény szerint az ÁKK Zrt. folyamatosan figyeli a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, a finanszírozás helyzetét és költségeit, a lakossági állampapírok kondícióiról ezek alapján döntenek. A rugalmasságnak köszönhetően az állam finanszírozása stabil, kiszámítható és biztonságos marad a lehető legalacsonyabb költségek mellett, miközben a lakossági befektetők továbbra is széles kínálatból választhatják ki a nekik legmegfelelőbbet – emelte ki közleményében az ÁKK.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kevesebbet hoznak majd ezek a lakossági állampapírok

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