2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: megalakítjuk a Védvonalat

Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pénteki Facebook-bejegyzésében. A korábbi kormányfő azt is hozzátette: „Számíthattok ránk!” Kocsis Máté volt Fidesz-frakcióvezető közölte: sokan lesznek, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgoznak majd, „mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől”.

Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté (Fidesz) bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonal létrehozását.

Kocsis Máté kifejtette: „van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene”. Azt írta: egyre többen vannak, akik szerint „túltolták a féktelen indulatot”, különösen a választások óta. Fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és „vérgőzben tomboló influenszerek” lepték el a nyilvánosság tereit – fogalmazott.

Kocsis Máté szerint áradnak a történetek az ország minden szegletéből terjedő erőszakról, verbális lincselésről, az online zaklatásokról, fideszes szülők gyermekeinek bántalmazásáról, és arról, hogy „tiszás megmondó emberek szerint nagyon helyes, hogy ez történik, szerintük minden fidesz-szavazó megérdemli”. Közölte: a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, „és elég volt belőle”.

Kiemelte: a választási vereség elismerése nem lehet egyenlő a meghunyászkodással, az indokolatlan hátrálással, a sértegetések eltűrésével.

A politikus bejelentette: az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védeniük „"a vegzált és üldözött” támogatóikat,

ezért kiépítik a Védvonal országos hálózatát,
  • a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására,
  • a személyes támadások elhárítására,
  • az erőszak megfékezésére
  • és az állami túlkapások figyelésére.

Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik „bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak” – tette hozzá.

Közölte: minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, és az igazságszolgáltatás mellett a nyilvánosságot is felhasználják.

Ha szükséges, „utcára is megyünk az embereink védelmében”

– fűzte hozzá. Kocsis Máté kitért rá: arról is információjuk van, hogy egyes állami szerveket miként akarnak bevonni és felhasználni a „politikai leszámolásokhoz”. Megjegyezte: a Fidesz támogatóival szembeni, kis súlyú ügyek eljárásaiban mindig nagy az állami lelkesedés, de „Matolcsy Ádámékról már valahogy nem esik szó, az valamiért csak a kampányban volt fontos”.

Úgy vélte, sokan lesznek, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgoznak majd, „mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől”.

Azt is írta: a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembeforduljanak az „áradó gyűlölettel”.

Tiszaújvárosi Mol-robbanás

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte péntek késő délelőtt a katasztrófavédelem borsodi szóvivője. Az utómunkálatok zajlanak, a levegő összetételét is mérik.
 

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Elképesztő, mire készül Kína: hamarosan humanoid robotok lephetik el a munkahelyeket

A robotokat a legkülönfélébb feladatokra tanítják be, a gyári válogatástól kezdve a masszázson át egészen a bolti polcok feltöltéséig.

Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

President Trump's announcement on Thursday night came ahead of a meeting of Nato foreign ministers.

