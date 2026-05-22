ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.25
usd:
309.58
bux:
130315.73
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Halálos balesetet okozott a német motoros, a bíróság örökre letilthatja az utakról

Infostart

Az idős motoros egy veszélyes manőverrel kitérésre kényszerítette a vele szembe közlekedőt, aki így kisodródott és egy másik autónak ütközött.

Vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség egy német motoros ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt – közölte pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a 72 éves férfi 2022. május 12-én egy nyolc motorkerékpárból álló csoport utolsó tagjaként motorozott Jászladány felől Szászberek felé.

Amikor a motorosok megkezdték az előttük haladó, több autóból álló járműoszlop előzését, a vádlott áttért a szemközti sávba, ezzel arra kényszerítve a szemből szabályosan érkező jármű vezetőjét, hogy az ütközés elkerülése érdekében jobbra fordítsa a kormányt. A manőver után az autó jobbra letért az útról, majd a sofőr visszakormányzása miatt sodródni kezdett, és a másik sávba áttérve összeütközött egy másik gépkocsival, amelynek vezetője a baleset következtében meghalt.

A járási ügyészség vádiratában a német motoros ellen fogházbüntetés kiszabására és a közúti járművezetéstől eltiltására tett indítványt. A vádlott bűnösségéről a Jászberényi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Halálos balesetet okozott a német motoros, a bíróság örökre letilthatja az utakról

bíróság

jászberény

vádemelés

halálos baleset

motoros

ügyészség

német állampolgár

jász-nagykun-szolnok megye

járásbíróság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Tiszaújvárosi Mol-robbanás

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte péntek késő délelőtt a katasztrófavédelem borsodi szóvivője. Az utómunkálatok zajlanak, a levegő összetételét is mérik.
 

Egy halott, egy életveszélyes sérült a Mol üzemben – részvétet nyilvánítottak a közjogi méltóságok

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Magyar Péter Tiszaújvárosról: egy halott, hét súlyos sérült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Tiszaújvárosi robbanás – Orbán Viktor részvétét fejezte ki

Mol-robbanás Tiszaújvárosban – Megszólalt a polgármester

Tiszaújvárósi Mol-tragédia – Részvétet nyilvánított a parlament elnöke is

Megjelentek a mentők, folyamatosan szállítják el a sérülteket a tiszaújvárosi Mol-üzemből

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Lidl-áruház, amelynek építése évek óta húzódik

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Lidl-áruház, amelynek építése évek óta húzódik

Megkapta az építési engedélyt az új Lidl-áruház Siófokon, így a beruházás előkészítése új szakaszba lépett. A város keleti részén épülő üzlet parkolójának és útcsatlakozásának engedélyeztetése jelenleg is zajlik, a kiviteli tervek pedig már készülnek. A projekt évekig húzódott különböző engedélyezési akadályok, köztük a plázastop szabályozás miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg

Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg

Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

President Trump's announcement on Thursday night came ahead of a meeting of Nato foreign ministers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 11:09
Saját feleségét futtatta külföldön, a keresetét hazautaltatta
2026. május 20. 21:25
Felperzselte volna a múltját, nem sikerült
×
×