Halálos balesetet okozott a német motoros, a bíróság örökre letilthatja az utakról

Vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség egy német motoros ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt – közölte pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a 72 éves férfi 2022. május 12-én egy nyolc motorkerékpárból álló csoport utolsó tagjaként motorozott Jászladány felől Szászberek felé.

Amikor a motorosok megkezdték az előttük haladó, több autóból álló járműoszlop előzését, a vádlott áttért a szemközti sávba, ezzel arra kényszerítve a szemből szabályosan érkező jármű vezetőjét, hogy az ütközés elkerülése érdekében jobbra fordítsa a kormányt. A manőver után az autó jobbra letért az útról, majd a sofőr visszakormányzása miatt sodródni kezdett, és a másik sávba áttérve összeütközött egy másik gépkocsival, amelynek vezetője a baleset következtében meghalt.

A járási ügyészség vádiratában a német motoros ellen fogházbüntetés kiszabására és a közúti járművezetéstől eltiltására tett indítványt. A vádlott bűnösségéről a Jászberényi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.