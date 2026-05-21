2026. május 21. csütörtök Konstantin
Nyitókép: Unsplash

Észak-Koreába látogat a kínai államfő, elmondta, mit terveznek

Infostart / MTI

A kínai külügyminiszter nemrégiben már járt Phenjanban, valamint a napokban biztonsági tisztviselők és a kínai elnök protokollszolgálatának képviselői az észak-koreai fővárosban jártak, előkészíteni a látogatást.

Hamarosan, még májusban, vagy június elején Észak-Koreába látogathat a kínai államfő, hogy megerősítse a Peking és Phenjan közötti kapcsolatokat – közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség hírszerzési forrásokra hivatkozva csütörtökön.

Értesülések szerint a kínai vezető megpróbálhat közvetíteni Phenjan és Washington között is.

Hszi Csin-ping közelgő észak-koreai látogatását támasztja alá, hogy Vang Ji kínai külügyminiszter Észak-Koreában tárgyalt a közelmúltban, illetve az, hogy a napokban kínai biztonsági tisztviselők és a kínai elnök protokollszolgálatának képviselői az észak-koreai fővárosban jártak.

Március 10-én Kim Dzsong Un észak-koreai vezető arról beszélt, hogy Phenjan és Peking között erősödni fog a barátság és az együttműködés.

Kim Dzsong Un tavaly Pekingbe látogatott, ahol a kínai és az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal együtt jelentek meg egy katonai díszszemlén.

A szerdai pekingi kínai-orosz csúcstalálkozó után Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin közös nyilatkozatban erősítették meg, hogy ellenzik a Phenjanra nehezedő külföldi nyomást, beleértve az elszigetelés politikáját, a gazdasági szankciókat, a katonai nyomásgyakorlást és más olyan módszereket, amelyek biztonsági fenyegetést jelentenek Észak-Koreára nézve.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között
Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Különleges tranzakciót jelentett be Magyarországon az Intrum, 25 ezer ügyfelet érint

Lezárta első társbefektetési tranzakcióját Magyarországon az Intrum AB, Európa vezető hitelkezelési szolgáltatója. Az ügyletet egy új partnerrel, Európa egyik vezető, meg nem nevezett NPL-befektetőjével közösen valósította meg a nemteljesítő hitelmegállapodásokhoz kapcsolódó hitelszolgáltatókról és hitelvásárlókról szóló új törvényi keretrendszerben. A cégcsoport ma egy 7,5 milliárd svéd korona (SEK) értékű, teljes mértékben garantált tőkeemelést is bejelentett.

Tévés visszatéréséről vallott Frei Tamás: egyeztetett az RTL-lel, ez hiányzik ahhoz, hogy újra műsort vezessen

Frei Tamás tizennyolc év után akár a képernyőre is visszatérne, ha rátalálna a megfelelő koncepcióra.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

2026. május 21. 12:37
2026. május 21. 12:13
