Infostart.hu
2026. május 21. csütörtök
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Tüzet gyújtottak a Gyorskocsi utcai börtönben, többeket kórházba kellett vinni

Infostart / MTI

Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületének zárkájában csütörtök reggel – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta: amint észlelték a tüzet, a büntetés-végrehajtás munkatársai haladéktalanul megkezdték a tűz oltását és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket.

Az ilyenkor alkalmazott protokollnak megfelelően az érintett körletszinten elhelyezett fogvatartottakat átmenetileg máshol helyezték el a biztonságuk érdekében – tette hozzá.

Mint mondta, az eset során a matracot felgyújtó fogvatartott mellett hat, a tűz oltásában és az evakuálásban részt vevő bv-st szállítottak füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálásra egészségügyi intézménybe.

A tűz oltását a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be, az anyagi kár felmérése még tart.

Az ügyben az intézet parancsnoka közveszély okozása miatt büntetőfeljelentést tesz – tette hozzá Makula György.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Magyarországon 2024 végén 98 226 üzlet működött, ami egy év alatt közel 2 850 boltos csökkenést jelent – átlagosan napi 7,8 üzlet zárt be. A koronavírus-járvány óta eltelt hét évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ami 24 százalékos visszaesés. A bezárási hullámot a kiskereskedelmi koncentráció, a rezsiköltségek emelkedése, az infláció és az online vásárlás térhódítása egyaránt hajtja. A legnagyobb arányú csökkenés a média-, kulturális és ruházati szaküzleteknél tapasztalható, növekedés egy szűk csoportban látható csak.

Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

China says US should stop 'threats' against Cuba after ex-leader charged

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

