Így néz majd ki a nem is olyan távoli jövőben Budafok szíve

A program keretében új zöldterületek, közösségi terek jönnek létre Budafok bevárosában, továbbá elsőbbséget kap a gyalogos és kerekpáros közlekedés – áll Budafok-Tétény polgármesteri hivatala közleményében.

A fejlesztés érinti a Játék utcát, a Városház teret a Káldor Adolf utcai csomóponttól a polgármesteri hivatal épülete előtti útig, a villamos-végállomás mögötti parkterületet és a Fáber-villát.

A beruházás részeként csaknem 1000 négyzetméter új zöldfelület jön létre, és több mint 2400 négyzetméteren újul meg a meglévő zöldfelület.

Épül két esőkert a csapadékvíz helyben tartása és a mikroklíma javítása érdekében, új fasorok, ülőbútorok és közösségi terek létesülnek, több szakaszon forgalomcsillapítás vagy teljes gyalogos-kerékpáros prioritás lép életbe. A felújítás után a Városház tér 13. szám alatti Fáber-villa egy részét közösségi célra hasznosítják.

Az önkormányzat a magyar kormány által meghirdetett Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot program keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával 1,996 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A végleges tervek a lakosság és az érintett területen tevékenykedő intézmények és szervezetek bevonásával készülnek – közölte a XXII. kerületi polgármesteri hivatal.

A projekt hosszú távú célja egy olyan biztonságos, fenntartható és közösségi szemléletű városi környezet kialakítása, amely egyszerre szolgálja a helyi lakosok mindennapi igényeit, a környezeti fenntarthatóságot és Budafok belvárosának megújulását.

A projektről további információkat a budafokteteny.hu/fejlesztesek/zoldfolyoso oldalon olvashatnak.