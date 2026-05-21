ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.07
usd:
309.87
bux:
0
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kétmilliárd forintos zöldítési program indul Budafokon.
Nyitókép: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal

Így néz majd ki a nem is olyan távoli jövőben Budafok szíve

Infostart / MTI

Kétmilliárd forintos zöldítési program indul a XXII. kerületben.

A program keretében új zöldterületek, közösségi terek jönnek létre Budafok bevárosában, továbbá elsőbbséget kap a gyalogos és kerekpáros közlekedés – áll Budafok-Tétény polgármesteri hivatala közleményében.

A fejlesztés érinti a Játék utcát, a Városház teret a Káldor Adolf utcai csomóponttól a polgármesteri hivatal épülete előtti útig, a villamos-végállomás mögötti parkterületet és a Fáber-villát.

A beruházás részeként csaknem 1000 négyzetméter új zöldfelület jön létre, és több mint 2400 négyzetméteren újul meg a meglévő zöldfelület.

Épül két esőkert a csapadékvíz helyben tartása és a mikroklíma javítása érdekében, új fasorok, ülőbútorok és közösségi terek létesülnek, több szakaszon forgalomcsillapítás vagy teljes gyalogos-kerékpáros prioritás lép életbe. A felújítás után a Városház tér 13. szám alatti Fáber-villa egy részét közösségi célra hasznosítják.

Az önkormányzat a magyar kormány által meghirdetett Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot program keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával 1,996 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A végleges tervek a lakosság és az érintett területen tevékenykedő intézmények és szervezetek bevonásával készülnek – közölte a XXII. kerületi polgármesteri hivatal.

A projekt hosszú távú célja egy olyan biztonságos, fenntartható és közösségi szemléletű városi környezet kialakítása, amely egyszerre szolgálja a helyi lakosok mindennapi igényeit, a környezeti fenntarthatóságot és Budafok belvárosának megújulását.

A projektről további információkat a budafokteteny.hu/fejlesztesek/zoldfolyoso oldalon olvashatnak.

Kezdőlap    Belföld    Így néz majd ki a nem is olyan távoli jövőben Budafok szíve

zöld terület

fejlesztés

budafok

zöld beruházás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek
Rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben nagy tömegre számíthatnak a közlekedők a jövő hét vége környékén. A részletekről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.
 

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

Nemcsak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – figyelmeztetések

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed új, korlátozott funkcionalitású fizetési számlát javasolt a fintech- és kriptocégek számára. Ennek segítségével ezek a vállalkozások közvetlenül is használhatnák a Fed fizetési infrastruktúráját, azonban nem kapnák meg a hagyományos bankoknak járó teljes körű védelmi hátteret.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal

Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal

A magyar kormány új gazdaságpolitikája a hazai kis- és középvállalkozások autóipari beszállítói szerepének megerősítését és a hazai hozzáadott érték növelését tűzte ki célul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 08:58
Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház
2026. május 21. 08:46
Sokan gyászolják a hős apát, aki kivitte az égő akkumulátort a házából, hogy fiát mentse
×
×