Friss töréssel védett a döntőben a világbajnok argentin kapus

A világ legjobbjának is megválasztott kapus a bemelegítés utolsó fázisában sérült meg, a csapat orvosi stábja is vizsgálta.

„A bemelegítés során eltörtem az ujjam, és számomra minden rossz dolog hoz valami jót. Egész életemben ezt csináltam, és ezt fogom tenni ezután is – mondta. – Aggódnom kellett volna? Korábban soha nem tört el az ujjam. Most szerencsém is volt minden alkalommal, amikor elkaptam a labdát, máshogy tudtam hozzányúlni. De ezeken a dolgokon keresztül kell menni, és büszke vagyok arra, hogy segíthettem az Aston Villát.”

Martínez végigvédte a mérkőzést, amelyen nem volt sok dolga. Azoknál a játékelemeknél, amelyeknél a sérült kezét is használnia kellett (például, a magas labdák, a beadások hárításánál) magabiztosan megoldotta a feladatát.

Nem kapott gólt, az Aston Villa 3–0-ra megnyerte Isztambulban a Freiburg elleni Európa-liga-döntőt.

Abban meg főleg nem zavarta a sérülés az extravagáns kapust, hogy csatlakozzon a meccs utáni ünnepléshez, beugrott a Villa szurkolói közé is, mielőtt nyakába emelte Unai Emeryt, a csapat spanyol menedzserét.

Nem szakadt meg a sorozat: Martínez minden döntőt megnyert, amelyben pályafutása során játszott, beleértve az FA-kupa-döntőt, a világbajnoki döntőt, két Copa America-döntőt, és most az Európa-liga fináléját is.

Emiliano Martinez has ??? ????? final he has ever been involved in (7/7)



? FA Cup 2020

? Community Shield 2020

? Copa América 2021

? World Cup 2022

? Finalissima 2022

? Copa América 2024

? Europa League 2026 ?#AVFC | #UEL

Nem valószínű, hogy véd majd vasárnap, az Aston Villa utolsó 2025–2026-os bajnoki mérkőzésén a Manchester City ellen, de sérülése aligha hátráltatja majd abban, hogy ott legyen a nyári világbajnokságon, mint a címvédésre készülő argentin válogatott megkérdőjelezhetetlenül első számú kapusa.