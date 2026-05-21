Emiliano Martínez argentin kapus a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzés 3-3-as hosszabbítása utáni tizenegyes-párbajban a Loszaíl Stadionban 2022. december 18-án. Argentína a párbajban 4-2-re győzött.
Friss töréssel védett a döntőben a világbajnok argentin kapus

Emiliano Martinez, az Aston Villa kapusa törött ujjal védte végig a szerda esti Európa-liga-döntőt. A bemelegítésnél, közvetlenül a kezdés előtt sérült meg.

A világ legjobbjának is megválasztott kapus a bemelegítés utolsó fázisában sérült meg, a csapat orvosi stábja is vizsgálta.

„A bemelegítés során eltörtem az ujjam, és számomra minden rossz dolog hoz valami jót. Egész életemben ezt csináltam, és ezt fogom tenni ezután is – mondta. – Aggódnom kellett volna? Korábban soha nem tört el az ujjam. Most szerencsém is volt minden alkalommal, amikor elkaptam a labdát, máshogy tudtam hozzányúlni. De ezeken a dolgokon keresztül kell menni, és büszke vagyok arra, hogy segíthettem az Aston Villát.”

Martínez végigvédte a mérkőzést, amelyen nem volt sok dolga. Azoknál a játékelemeknél, amelyeknél a sérült kezét is használnia kellett (például, a magas labdák, a beadások hárításánál) magabiztosan megoldotta a feladatát.

Nem kapott gólt, az Aston Villa 3–0-ra megnyerte Isztambulban a Freiburg elleni Európa-liga-döntőt.

Abban meg főleg nem zavarta a sérülés az extravagáns kapust, hogy csatlakozzon a meccs utáni ünnepléshez, beugrott a Villa szurkolói közé is, mielőtt nyakába emelte Unai Emeryt, a csapat spanyol menedzserét.

Nem szakadt meg a sorozat: Martínez minden döntőt megnyert, amelyben pályafutása során játszott, beleértve az FA-kupa-döntőt, a világbajnoki döntőt, két Copa America-döntőt, és most az Európa-liga fináléját is.

Nem valószínű, hogy véd majd vasárnap, az Aston Villa utolsó 2025–2026-os bajnoki mérkőzésén a Manchester City ellen, de sérülése aligha hátráltatja majd abban, hogy ott legyen a nyári világbajnokságon, mint a címvédésre készülő argentin válogatott megkérdőjelezhetetlenül első számú kapusa.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között
Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették.

Négyszázezer rejtett dolgozót találtak Magyarországon: ők menthetik meg a hazai munkaerőpiacot a vendégmunkás-stop után

Egy friss jelentés szerint a munkaképes magyarok ötöde nyitott lenne a rugalmas, műszakalapú foglalkoztatásra.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

