Friedrich Merz német kancellár (j) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a berlini kancellárián 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Kiszivárgott Friedrich Merz terve: Ukrajna már most beülhetne Brüsszelbe

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár azt javasolja, hogy Ukrajna kapjon „társult tagsági” státuszt az Európai Unióban a teljes jogú csatlakozásig vezető hosszú folyamat idejére – olvasható abban a levélben, amely csütörtökön jutott a nemzetközi sajtó birtokába.

A Merz által múlt hónapban már felvetett terv értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az EU-csúcstalálkozókon, de szavazati jog nélkül. Kijev képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentbe is.

A javaslatot a német kormányfő Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez és António Costához, az Európai Tanács elnökéhez írt levelében vázolta fel. A dokumentum szerint az EU kölcsönös segítségnyújtási záradéka Ukrajnára is kiterjedne, továbbá az ország hozzáférhetne az uniós költségvetés egyes részeihez.

„Nyilvánvaló, hogy rövid időn belül nem tudjuk lezárni a csatlakozási folyamatot, tekintettel a számtalan akadályra és a ratifikációs eljárások politikai összetettségére” – írta Merz.

„Olyan politikai megoldást képzelek el, amely azonnal lényegesen közelebb hozza Ukrajnát az Európai Unióhoz és annak alapvető intézményeihez”

– fogalmazott.

Megfigyelők szerint Merz terve ugyanakkor több uniós tagállam, illetve maga Ukrajna részéről is fenntartásokat válthat ki. Kijev attól tart, hogy az átmeneti megoldásokkal az ország tartósan egy köztes státuszban rekedhet.

A német kancellár hangsúlyozta: továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú uniós tagságát, és sürgette valamennyi tárgyalási fejezet azonnali megnyitását. Levelében hozzátette: nem ajánlanak könnyített tagságot Ukrajnának.

Az EU-hoz való csatlakozás folyamata hosszú és bürokratikus, részletes tárgyalásokat és jogi reformokat igényel annak érdekében, hogy az adott ország megfeleljen az EU demokratikus és gazdasági normáinak, továbbá mind a 27 tagállamának beleegyezése és ratifikációja szükséges, ami jelentős akadályokhoz vezethet.

Merz azt írta, hogy bevezethető lenne egy automatikus visszavonási mechanizmus vagy egy lejárati záradék arra az esetre, ha Ukrajna visszalépne a jogállamisági normák vagy a csatlakozási folyamat terén.

Hozzátette, hogy

a javaslat nem érintené a többi tagjelölt országot, és azt indítványozta, hogy a EU „vizsgáljon meg innovatív megoldásokat” azok számára, amelyek már hosszú ideje dolgoznak a csatlakozáson.

Merz azt is közölte, hogy terveiről európai vezetőtársaival kíván egyeztetni.

Ukrajna az EU-tagságot jövőbeli újjáépítése és biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak tekinti, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok lényegében kizárta az ország NATO-csatlakozásának lehetőségét.

Néhány napig kicsit a miénk is a gazdagok játékszere

A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a hátralévő napokban sorozatban igyekszik felvázolni, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb szereplői, s nem utolsósorban: miért kaphatta meg a klubfutball jelenében a legszűkebb elittől messze lévő Magyarország a rendezés jogát.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Kevesebb banki tartozás, több szolgáltatási számla - A magyar lakosság fizetési szokásai is átalakultak

Az EOS Magyarország által a követeléskezelési piacon fellelhető adósállomány közel fele (47,6%) telekommunikációs szolgáltatóknak tartozik, miközben a banki átutalások aránya rekordmagas, 85,97%-ot ért el – derül ki az EOS Csoport magyar leányvállalatának több mint 650 ezer hazai követelésen alapuló kutatásából. Az adatok egyértelműen jelzik: a fizetési szokások és a tartozási struktúra egyszerre alakul át a digitalizáció és a fogyasztási minták változásának hatására.

Te is kaptál nemrég ilyen üzenetet a telefonodra? Rá ne kattints a linkre, villámgyorsan lecsapolják a pénzt a bankszámládról!

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

