ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.16
usd:
310.3
bux:
132373.64
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy most még szunnyadó vulkán az oroszországi Kamcsatka félszigeten.
Nyitókép: Unsplash

Kitört egy vulkán Kamcsatkán, a légi közlekedésbe is belezavar

Infostart / MTI

A kitörés során több mint négy kilométer magasra lövellt ki a vulkáni hamu, narancssárga veszélykódot rendeltek el a légi közlekedésben.

Kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellve az ég felé – közölte csütörtökön a körzeti adminisztráció a MAKSZ közösségi oldalán.

Csütörtökön reggel a tengerszint felett 4,5 km-es magasságba emelkedő hamufelhőt regisztráltak – derült ki a hatósági közleményből.

A vulkáni tevékenységet megfigyelő kamcsatkai intézet (KVERT) adatai szerint a hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre.

A körzeti vészhelyzeti központ információi szerint a hamut a Kamcsatka-öböl felé sodorja a szél.

A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a Sivelucs tűzhányó kitörése folytatódik. A jelenlegi kibocsátáson kívül a légkörben továbbra is észlelhető egy nagyobb hamufelhő. Ez a május 20-i kitörések után alakult ki, és 746 km-re található a vulkántól.

„A Sivelucs tűzhányó tevékenységére tekintettel narancssárga légiközlekedési veszélykódot rendeltek el. A szakértők arra figyelmeztetnek: bármelyik pillanatban új hamufelhő-kitörések lehetségesek. Jelenleg az Uszty-kamcsatszkij járás településein nem regisztráltak hamuesőt” – írták a közleményben.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Kitört egy vulkán Kamcsatkán, a légi közlekedésbe is belezavar

oroszország

veszély

légi közlekedés

vulkán

vulkánkitörés

hamu

kamcsatka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Néhány napig kicsit a miénk is a gazdagok játékszere

Néhány napig kicsit a miénk is a gazdagok játékszere
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a hátralévő napokban sorozatban igyekszik felvázolni, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb szereplői, s nem utolsósorban: miért kaphatta meg a klubfutball jelenében a legszűkebb elittől messze lévő Magyarország a rendezés jogát.
 

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

Nem csak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – figyelmeztetések

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a tőzsdék?

Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a tőzsdék?

Tegnap megérekzett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, miután kedvező hírek érkeztek Iránból. A befektetők kiemelten figyelték szerdán az Nvidia első negyedéves gyorsjelentését is, a vállalat pedig ezúttal sem okozott csalódást: bőven verte a várakozásokat. Ezt követően Ázsiában a japán tőzsde pattant nagyot reggel, Európában viszont visszafogott mozgásokat láthatunk. A magyar tőzsdén is óvatos a hangulat, nagyot esett viszont az OTP, ami annak tudható be, hogy mától osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai. Gazdasági események szempontjából az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzéséreé, illetve beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat

Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat

Adózás szempontból a dolgozói és vállalati oldal számára is fontos ez az időszak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 09:46
Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben
2026. május 21. 06:24
Amerikai figyelmeztetés: a magyar katonaságnak is a legmagasabb készenlétben kell állnia
×
×