Kitört egy vulkán Kamcsatkán, a légi közlekedésbe is belezavar

Kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán 4,5 kilométer magas hamuoszlopot lövellve az ég felé – közölte csütörtökön a körzeti adminisztráció a MAKSZ közösségi oldalán.

Csütörtökön reggel a tengerszint felett 4,5 km-es magasságba emelkedő hamufelhőt regisztráltak – derült ki a hatósági közleményből.

A vulkáni tevékenységet megfigyelő kamcsatkai intézet (KVERT) adatai szerint a hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre.

A körzeti vészhelyzeti központ információi szerint a hamut a Kamcsatka-öböl felé sodorja a szél.

A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a Sivelucs tűzhányó kitörése folytatódik. A jelenlegi kibocsátáson kívül a légkörben továbbra is észlelhető egy nagyobb hamufelhő. Ez a május 20-i kitörések után alakult ki, és 746 km-re található a vulkántól.

„A Sivelucs tűzhányó tevékenységére tekintettel narancssárga légiközlekedési veszélykódot rendeltek el. A szakértők arra figyelmeztetnek: bármelyik pillanatban új hamufelhő-kitörések lehetségesek. Jelenleg az Uszty-kamcsatszkij járás településein nem regisztráltak hamuesőt” – írták a közleményben.

