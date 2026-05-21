2026. május 21. csütörtök Konstantin
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Már érkeznek is a szállítmányok Ukrajnából, gyors tiltást ígér a kormány

Infostart / MTI

Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után, a Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni, és az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak: miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak.

Kiemelte: a Tisza-kormány álláspontja egyértelmű, „nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek”.

A miniszter közölte: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie, a magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – húzta alá a miniszter.

Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh- vagy kecskehúst frissen, hűtve vagy fagyasztva, a gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti.

„A magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak ránk” – írta a bejegyzésben Bóna Szabolcs.

A miniszter később azt is közölte a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be.

Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra – tette hozzá.

