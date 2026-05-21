2026. május 21. csütörtök
Az American Airlines légitársaság egyik repülõgépe felszáll Haiti fõvárosának, Port-au-Prince-nek a repülõterérõl 2024. május 30-án. A káoszba süllyedt ország légiforgalma három hónap kényszerleállás után a mai napon újraindult.
Hat év után visszatér az amerikai „álomjárat” Budapestre

Infostart / MTI

Hat év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot.

Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd.

A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre, 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat.

A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban.

A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint.

Az első járat indulása alkalmából ünnepséget tartanak, amelyen részt vesz az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőterének vezető tisztségviselője, valamint magyar részről a nagykövet és a gazdasági attaséi hivatal képviselői.

A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.

Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon”

A német katonai vezetés az orosz fenyegetettség miatt egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Csiki Varga Tamás elemző szerint a németek az éberség fenntartása miatt figyelmeztetnek az orosz katonai veszélyre, de ők sem számolnak egy hagyományos „invázióval” több százezer katona bevetésével, mert azt ma már akár drónokkal is meg lehet akasztani. Úgy véli, inkább provokációk, destabilizáló és egyéb kisebb volumenű műveletek fenyegetnek az oroszok részéről..
