Hat év után visszatér az amerikai „álomjárat” Budapestre

Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd.

A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre, 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat.

A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban.

A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint.

Az első járat indulása alkalmából ünnepséget tartanak, amelyen részt vesz az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőterének vezető tisztségviselője, valamint magyar részről a nagykövet és a gazdasági attaséi hivatal képviselői.

A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.