Vízilabda-döntő, Giro és osztályozók – sport a tévében

Egy kiszivárgott titkosított dokumentum szerint az Európai Unióban terrorszervezetté nyilvánított Iráni Iszlám Forradalmi Gárda aktív tisztjei diplomáciai fedésben, katonai attaséként működnek több európai fővárosban. A dosszié név szerint is azonosít érintetteket, köztük Irán varsói katonai attaséját, és szankciókat, valamint kiutasításokat javasol velük szemben.