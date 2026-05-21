Vízilabda-döntő, Giro és osztályozók – sport a tévében

M4 Sport
19.00: Vízilabda, női ob I, döntő, első mérkőzés, FTC-Telekom Waterpolo–BVSC Manna-ABC
Sport 1
16.15: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Lettország–Finnország
20.00: Darts, Premier League, Sheffield
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin–Hannover
Eurosport 1
12.45: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 12. szakasz
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr–Damac
Spíler 2
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Fajha–al-Hilal
Arena4
20.30: Labdarúgás, Bundesliga, osztályozó, Wolfsburg–Paderborn
Match4
21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, osztályozó, Patrick Thistle–St. Mirren