A kertben állt meg a kerítést áttörő taxi, pedig nem hibázott – videó

Egy nagyobb tragédia nélkül végződött, de nagyon bizarr balesetet rögzített egy kamera hétfőn reggel. Az eset Budapest XX. kerületében, a Balassa utcában történt – írja a Bp-i Autósok. Egy taxi egy ütközés után áttörte egy családi ház kerítését, majd az udvarban állt meg.

Egy Mercedes vezetője nagy lendülettel, menetirányban szemben kihajtott egy egyirányú utcából, és nem adott elsőbbséget a taxisnak. A nagy erejű ütközés miatt a taxi letért az útról, átszakított egy kerítést, majd félrelökve a kukákat egy családi ház kertjében állt meg.

Szerencsére senki nem sérült meg, de a két autó rommá tört.