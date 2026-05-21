Infostart.hu
2026. május 21. csütörtök
A Google kereső kezdőképernyője.
Nyitókép: Unsplash

Felejtsük el a Google-keresést úgy, ahogy eddig ismertük!

A mesterséges intelligenciának kell majd élményt biztosítania aközben, míg mi rátalálunk arra, amit keresünk.

A Google Keresőnél hamarosan elbúcsúzhatunk a relevancia alapú linkektől, hogy a helyüket átvegye a mesterséges intelligencia biztosította „élmény”, ez derült ki a kedden kezdődött Google I/O konferencián, ahol a vállalat évről évre leleplezi nagy újításait.

A TechCrunch cikke szerint az újítás egyfajta intelligens keresőmezőben testesül meg, és gyökeresen megváltozik minden, amit a Google az elmúlt 15 évben keresés címén kínált.

Persze egy ideje már elérhető az AI-alapú áttekintés funkció, ami forrásokra hivatkozva válaszolgat a kérdéseinkre, és összefüggő mondatokban is képes reagálni anélkül, hogy a kérdezőnek linkekre kéne kattintania. De a változás ennél most jóval mélyebbre megy,

a Google Kereső új verziója minden korábbinál jobban a háttérbe szorítja az évtizedek alatt megszokott, weboldalakra mutató, rangsorolt linkek rendszerét,

és a mesterségesintelligencia-alapú „interaktív élmények” kerülnek az előtérbe, ami a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy egyre többször jelenik majd egy kibővített keresőmező, ami olyan társalgás jellegű lekérdezéseket tesz majd lehetővé, amelyeket jelenleg a különböző MI-alapú chatbotok (ChatGPT, Gemini, Copilot stb.) biztosítanak.

A Google tájékoztatása szerint a kereső a bepötyögött szöveg alapján maga dönti el, hogy mikor milyen keresési módot alkalmazzon, ha tehát azt észleli, hogy a felhasználó inkább „beszélgetni” szeretne, akkor a rendszer ehhez igazodik, megadva ennek a lehetőségét, sőt, a bemutató során kiderült az is, hogy a már említett AI-alapú áttekintés esetében is lehetőség lesz pontosító kérdések feltételére.

Ezt fogja kiegészíteni az Antigravity nevű környezet integrálása, amely eddig nem látott vizualizációs képességekkel ruházza fel a Google Keresőt. Ezzel a megoldással a kereső lényegében egy interaktív weboldallá válik, ahol a témában feltett újabb és újabb kérdésekre valós időben készített, saját maga által generált grafikonokkal, ábrákkal vagy akár rövid szemléltető videókkal reagálhat a keresőmotor.

A Google emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók az Antigravity segítségével

mini alkalmazásokat építsenek közvetlenül a Google Keresőben, méghozzá pusztán nyelvi parancsok használatával.

A cikk szerint például létrehozható lesz olyan étkezéstervező alkalmazás, ami a naptárból származó információk felhasználásával segít összeállítani egy étrendet, kiegészítve azzal, hogy az adott étkeket mikor érdemes elfogyasztani, és mindez megspékelhető lesz egy saját igényeket figyelembe vévő fitneszalkalmazással is.

Ez először csak AI Pro és Ultra csomagra előfizetőknek lesz elérhető, és kizárólag az Egyesült Államokban.

A Google emellett ügynöki képességekkel is felvértezi a keresőt, hogy még kevesebb időt kelljen tölteni a hagyományos, listába szedett kék linkek lekattintásával. Az ígéret szerint a tőzsdei tájékozódás is egyszerűsödik majd például.

Az információgazdák valószínűleg nem örülnek az újításnak, hiszen a weboldalakra átkattintás mértéke jelentősen csökken majd.

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka, ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te

A Pénzcentrum interjút készített Szerémi Péter kommunikációs trénerrel, előadóval.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

