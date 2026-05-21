Felejtsük el a Google-keresést úgy, ahogy eddig ismertük!

A Google Keresőnél hamarosan elbúcsúzhatunk a relevancia alapú linkektől, hogy a helyüket átvegye a mesterséges intelligencia biztosította „élmény”, ez derült ki a kedden kezdődött Google I/O konferencián, ahol a vállalat évről évre leleplezi nagy újításait.

A TechCrunch cikke szerint az újítás egyfajta intelligens keresőmezőben testesül meg, és gyökeresen megváltozik minden, amit a Google az elmúlt 15 évben keresés címén kínált.

Persze egy ideje már elérhető az AI-alapú áttekintés funkció, ami forrásokra hivatkozva válaszolgat a kérdéseinkre, és összefüggő mondatokban is képes reagálni anélkül, hogy a kérdezőnek linkekre kéne kattintania. De a változás ennél most jóval mélyebbre megy,

a Google Kereső új verziója minden korábbinál jobban a háttérbe szorítja az évtizedek alatt megszokott, weboldalakra mutató, rangsorolt linkek rendszerét,

és a mesterségesintelligencia-alapú „interaktív élmények” kerülnek az előtérbe, ami a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy egyre többször jelenik majd egy kibővített keresőmező, ami olyan társalgás jellegű lekérdezéseket tesz majd lehetővé, amelyeket jelenleg a különböző MI-alapú chatbotok (ChatGPT, Gemini, Copilot stb.) biztosítanak.

A Google tájékoztatása szerint a kereső a bepötyögött szöveg alapján maga dönti el, hogy mikor milyen keresési módot alkalmazzon, ha tehát azt észleli, hogy a felhasználó inkább „beszélgetni” szeretne, akkor a rendszer ehhez igazodik, megadva ennek a lehetőségét, sőt, a bemutató során kiderült az is, hogy a már említett AI-alapú áttekintés esetében is lehetőség lesz pontosító kérdések feltételére.

Ezt fogja kiegészíteni az Antigravity nevű környezet integrálása, amely eddig nem látott vizualizációs képességekkel ruházza fel a Google Keresőt. Ezzel a megoldással a kereső lényegében egy interaktív weboldallá válik, ahol a témában feltett újabb és újabb kérdésekre valós időben készített, saját maga által generált grafikonokkal, ábrákkal vagy akár rövid szemléltető videókkal reagálhat a keresőmotor.

A Google emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók az Antigravity segítségével

mini alkalmazásokat építsenek közvetlenül a Google Keresőben, méghozzá pusztán nyelvi parancsok használatával.

A cikk szerint például létrehozható lesz olyan étkezéstervező alkalmazás, ami a naptárból származó információk felhasználásával segít összeállítani egy étrendet, kiegészítve azzal, hogy az adott étkeket mikor érdemes elfogyasztani, és mindez megspékelhető lesz egy saját igényeket figyelembe vévő fitneszalkalmazással is.

Ez először csak AI Pro és Ultra csomagra előfizetőknek lesz elérhető, és kizárólag az Egyesült Államokban.

A Google emellett ügynöki képességekkel is felvértezi a keresőt, hogy még kevesebb időt kelljen tölteni a hagyományos, listába szedett kék linkek lekattintásával. Az ígéret szerint a tőzsdei tájékozódás is egyszerűsödik majd például.

Az információgazdák valószínűleg nem örülnek az újításnak, hiszen a weboldalakra átkattintás mértéke jelentősen csökken majd.