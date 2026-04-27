Szakértő: meglepetést okozott, hogy az MBH nem fizet osztalékot

Meglepetés történt, mert kiderült, hogy az az igazgatóság, amely a két hete közétett határozati javaslattervezetben még 124 forint osztalék kifizetését javasolta, vagyis a 160 milliárdos nyereség negyedét, 40 milliárdot, az ma már egyáltalán nem javasolt osztalékot – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban. Hozzátette: részvényesi kérdés nyomán kiderült, hogy
a Magyar Nemzeti Bank a múlt héten javasolta a Magyar Bankholdingnak, hogy gondolja át az osztalékfizetést,
vagyis hogy ne fizessen, és ezek után már mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság azt javasolta a részvényeseknek, hogy ne legyen osztalék, és a teljes tavalyi eredmény a tartalékba kerül. Ezzel egyébként a Magyar Bankholding saját tőkéje 1260 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy több mint másfélszerese, mint a bank tőzsdei kapitalizációja. Persze a tőzsdei árfolyam negatívan reagált mindenre, több mint 100 forintot esett, és a 2660 forintos pillanatnyi ár bő 10 százalékkal van a tavaly novemberi részvénykibocsátás árszintje alatt – magyarázta a szakértő.
Azt nem tudjuk, hogy mi alapján tette ezt a javaslatot a Magyar Nemzeti Bank az MBH Banknak – tette hozzá. Az MBH Bank igazgatósága az új javaslatot hivatalosan a bank előtt álló, idén a magyar gazdaság élénküléséből fakadó hitelezésbővülés miatt, illetve akvizíciós lehetőségekre hivatkozva tette. Ami egyébként végülis teljesen érthető, csak éppen a részvényesek egy részének nyilván csalódás – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban.
A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.