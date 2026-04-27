Szakértő: meglepetést okozott, hogy az MBH nem fizet osztalékot

Meglepetés történt, mert kiderült, hogy az az igazgatóság, amely a két hete közétett határozati javaslattervezetben még 124 forint osztalék kifizetését javasolta, vagyis a 160 milliárdos nyereség negyedét, 40 milliárdot, az ma már egyáltalán nem javasolt osztalékot – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban. Hozzátette: részvényesi kérdés nyomán kiderült, hogy

a Magyar Nemzeti Bank a múlt héten javasolta a Magyar Bankholdingnak, hogy gondolja át az osztalékfizetést,

vagyis hogy ne fizessen, és ezek után már mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság azt javasolta a részvényeseknek, hogy ne legyen osztalék, és a teljes tavalyi eredmény a tartalékba kerül. Ezzel egyébként a Magyar Bankholding saját tőkéje 1260 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy több mint másfélszerese, mint a bank tőzsdei kapitalizációja. Persze a tőzsdei árfolyam negatívan reagált mindenre, több mint 100 forintot esett, és a 2660 forintos pillanatnyi ár bő 10 százalékkal van a tavaly novemberi részvénykibocsátás árszintje alatt – magyarázta a szakértő.

Azt nem tudjuk, hogy mi alapján tette ezt a javaslatot a Magyar Nemzeti Bank az MBH Banknak – tette hozzá. Az MBH Bank igazgatósága az új javaslatot hivatalosan a bank előtt álló, idén a magyar gazdaság élénküléséből fakadó hitelezésbővülés miatt, illetve akvizíciós lehetőségekre hivatkozva tette. Ami egyébként végülis teljesen érthető, csak éppen a részvényesek egy részének nyilván csalódás – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban.

Adatok Az MBH Bank a közgyűlést követően közölte: 2025-ben 237 milliárd forintot meghaladó korrigált adózás előtti eredményt ért el. A bankcsoport mérlegfőösszege az év végére 12 890 milliárd forintra nőtt, saját tőkéje elérte az 1261 milliárd forintot. A bruttó hitelállomány meghaladta a 6346 milliárd forintot, míg az ügyfélbetét-állomány több mint 8343 milliárd forintot tett ki. A bank korrigált tőkearányos megtérülési mutatója 17,5 százalék volt 2025-ben. Ezen eredményekkel az MBH Bank továbbra is rendkívül stabil helyet foglal el a hazai bankok élmezőnyében. A tavalyi év egyben az MBH Bank 2021-2025 közötti stratégiai ciklusának lezárása volt. Az időszak során a bankcsoport összesen több mint 1000 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el, és jelentős eredményeket könyvelt el a növekedés terén. A cég közleményében idézték Barna Zsolt vezérigazgatót, aki a közgyűlésen elmondta: a lezárt ciklusban kimagasló üzleti és pénzügyi eredményeket értek el, 2,4 millió ügyfél szavazott bizalmat a banknak, csaknem megduplázták a saját tőkét, és a magyar gazdasági élet meghatározó szereplőjévé váltak. A következő években szakmailag és pénzügyileg felkészülten, jelentős tartalékokkal tudják támogatni a hazai gazdasági növekedés beindítását. Az előzetesen kijelölt, ambiciózus célok mentén folytatják a növekedést, hogy értéket teremtsenek 12 ezer részvényesüknek és az egész magyar gazdaságnak – tette hozzá. (MTI)

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.