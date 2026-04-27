2026. április 27. hétfő Zita
Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvad össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt., amely egységes arculattal működik tovább és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Szakértő: meglepetést okozott, hogy az MBH nem fizet osztalékot

Infostart / InfoRádió

Hétfőn délelőtt lezajlott az MBH bank rendes éves közgyűlése, amelyen részvényesi indítványra és a vezető testületek támogatásával az a döntés született, hogy nem fizetnek osztalékot a 2025-ös év eredményéből, a felosztható eredmény így a 2026-os évre eredménytartalékba kerül.

Meglepetés történt, mert kiderült, hogy az az igazgatóság, amely a két hete közétett határozati javaslattervezetben még 124 forint osztalék kifizetését javasolta, vagyis a 160 milliárdos nyereség negyedét, 40 milliárdot, az ma már egyáltalán nem javasolt osztalékot – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban. Hozzátette: részvényesi kérdés nyomán kiderült, hogy

a Magyar Nemzeti Bank a múlt héten javasolta a Magyar Bankholdingnak, hogy gondolja át az osztalékfizetést,

vagyis hogy ne fizessen, és ezek után már mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság azt javasolta a részvényeseknek, hogy ne legyen osztalék, és a teljes tavalyi eredmény a tartalékba kerül. Ezzel egyébként a Magyar Bankholding saját tőkéje 1260 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy több mint másfélszerese, mint a bank tőzsdei kapitalizációja. Persze a tőzsdei árfolyam negatívan reagált mindenre, több mint 100 forintot esett, és a 2660 forintos pillanatnyi ár bő 10 százalékkal van a tavaly novemberi részvénykibocsátás árszintje alatt – magyarázta a szakértő.

Azt nem tudjuk, hogy mi alapján tette ezt a javaslatot a Magyar Nemzeti Bank az MBH Banknak – tette hozzá. Az MBH Bank igazgatósága az új javaslatot hivatalosan a bank előtt álló, idén a magyar gazdaság élénküléséből fakadó hitelezésbővülés miatt, illetve akvizíciós lehetőségekre hivatkozva tette. Ami egyébként végülis teljesen érthető, csak éppen a részvényesek egy részének nyilván csalódás – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben
Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Orbán Balázs európai parlamenti képviselő lesz

Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát

Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket

Megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, megszólalt a frakcióvezető

Igazi „nagyágyúk" távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki rögtön reagált is rá

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Sikerrel járt a győri polgármester: elkezdheti átvilágítani a Győr-Szol pénzügyeit Pintér Bence

A győri polgármester közölte: másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél, ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Ezt a jogosultságot korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg tőle, ami Pintér Bence szerint jelentősen megnehezítette a cégek gazdálkodásának ellenőrzését, beleértve a Győr-Szol aggályos pénzügyi működését is.

Megmentették az orvosok az Aston Villa focistáját: nagyon közel volt a tragédia

Missy Bo Kearns, az Aston Villa és az angol női válogatott középpályása nyíltan beszélt márciusi vetéléséről, valamint az azt kísérő életveszélyes szövődményről.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

Még egy területen lesz hatással az életünkre az iráni háború: brutális drágulás jöhet
Az unió jóváhagyta a magyar Hankook-beruházás állami támogatását
