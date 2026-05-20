Visszavonul Kónya Zsófia

„Karrierem legkiemelkedőbb eredménye az olimpiai érem. De őszintén..., ez az egész sokkal többről szól, mint érmekről. Arról, hogy éveken keresztül mindent egy cél alá rendelsz. Hogy a napjaid nemcsak telnek, hanem minden döntésednek súlya van. Hogy mennyire vékony a határ aközött, hogy sikerül vagy nem” – fogalmazott Facebook-bejegyezésében a 31 éves sportoló.

Kitért ara is, hogy miközben küzdött a céljaiért, egy csapat részévé is vált.

Hozzátette, úgy érzi, kivételes karriert zárhat le:

„Lehet, hogy nem lettem a világ legjobbja, de ez a 23 év..., ez az enyém” – írta.

Kónya Zsófia négy éve Pekingben a vegyes váltóval lett harmadik, továbbá a női stafétával három ezüst- és egy bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további egy bronzot gyűjtött az Eb-ken.