2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Kónya Zsófia (j) a nõi 1000 méteres versenyszám elõfutamában a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a drezdai Joynext Arénában 2025. január 17-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Visszavonul Kónya Zsófia

Infostart / MTI

Bejelentette visszavonulását Kónya Zsófia olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó.

„Karrierem legkiemelkedőbb eredménye az olimpiai érem. De őszintén..., ez az egész sokkal többről szól, mint érmekről. Arról, hogy éveken keresztül mindent egy cél alá rendelsz. Hogy a napjaid nemcsak telnek, hanem minden döntésednek súlya van. Hogy mennyire vékony a határ aközött, hogy sikerül vagy nem” – fogalmazott Facebook-bejegyezésében a 31 éves sportoló.

Kitért ara is, hogy miközben küzdött a céljaiért, egy csapat részévé is vált.

Hozzátette, úgy érzi, kivételes karriert zárhat le:

„Lehet, hogy nem lettem a világ legjobbja, de ez a 23 év..., ez az enyém” – írta.

Kónya Zsófia négy éve Pekingben a vegyes váltóval lett harmadik, továbbá a női stafétával három ezüst- és egy bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további egy bronzot gyűjtött az Eb-ken.

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat" koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
